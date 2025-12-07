Detienen a cubano en México por presuntos delitos de narcomenudeo

Vídeos relacionados:
Un cubano de 52 años fue detenido en Tabasco durante un operativo policial que, según medios locales, dejó al descubierto presunta droga en manos de dos extranjeros. El arresto ocurrió en la ranchería Buena Vista, cuarta sección del municipio de Centro, una zona donde las autoridades estatales han intensificado las acciones contra el narcomenudeo.
De acuerdo con Latinus, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco identificó al cubano como Daniel “N”, alias “El Pelón”, y al otro detenido como Carlos “N”, alias “El Kevin”, de 21 años y originario de Venezuela.
Ambos fueron asegurados por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, quienes realizaban un operativo cuando detectaron a los dos hombres con narcóticos en su poder.
El Heraldo Tabasco detalló que a los detenidos se les encontraron bolsitas con hierba seca con características similares a la marihuana, además de otras con una sustancia granulada parecida a la piedra o crack, así como dinero en efectivo y un bolso de mano.
La policía estatal señaló que las sustancias fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de la carpeta de investigación por delitos contra la salud.
La detención del cubano ocurre en un contexto de creciente presencia de migrantes en el sur y el sureste de México, regiones donde muchos nacionales de la isla han quedado varados en su ruta hacia Estados Unidos y enfrentan condiciones de vulnerabilidad, precariedad o, en casos extremos, la involucración accidental o forzada en dinámicas delictivas locales.
En los últimos meses se han registrado otros casos de cubanos detenidos por presuntos delitos relacionados con narcomenudeo. El pasado agosto, un hombre identificado como Maels “N” fue arrestado en Tapachula, Chiapas, con 13 bolsitas de cristal, según reportó Diario del Sur.
Semanas después, otro caso volvió a llamar la atención en la prensa mexicana, con el arresto de Liván O., un cubano de 26 años detenido en Monterrey tras asaltar a una mujer para robarle un teléfono iPhone.
Durante la investigación, las autoridades descubrieron un cargamento de 90 kilogramos de marihuana ocultos en una vivienda donde presuntamente se distribuían dosis de droga.
Aunque ninguna de estas detenciones permite generalizar sobre la comunidad cubana en México, compuesta mayoritariamente por migrantes que trabajan, sobreviven y esperan un futuro más seguro, sí revelan la fragilidad en la que viven muchos de ellos.
La falta de documentos, el desempleo y la presión por seguir camino hacia el norte los deja expuestos a abusos, extorsiones o situaciones de riesgo.
Daniel “N” y su acompañante quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de cubanos por narcomenudeo en México
¿Por qué fue detenido un cubano en Tabasco, México?
El cubano fue detenido en Tabasco durante un operativo policial por presuntos delitos de narcomenudeo. Fue identificado como Daniel “N”, alias “El Pelón”, y se le encontraron narcóticos junto a otro detenido de origen venezolano. La detención se realizó en un contexto de aumento de operaciones policiales contra el narcomenudeo en la región.
¿Cuál es el contexto de las detenciones de cubanos en México por delitos de drogas?
En los últimos meses, varios cubanos han sido detenidos en México por presuntos delitos relacionados con el narcomenudeo. Estas detenciones reflejan la vulnerabilidad de muchos migrantes cubanos que quedan varados en México y, en algunos casos, se involucran en actividades delictivas. La falta de documentos y el desempleo son factores que los exponen a situaciones de riesgo.
¿Qué narcóticos se encontraron en la detención en Tabasco?
Durante la detención en Tabasco, se encontraron bolsitas con hierba seca similar a la marihuana y una sustancia granulada parecida a la piedra o crack. Además, los detenidos tenían dinero en efectivo y un bolso de mano. Las sustancias fueron puestas a disposición de las autoridades para la investigación por delitos contra la salud.
¿Cómo afecta a la comunidad cubana en México estas detenciones por narcomenudeo?
Las detenciones por narcomenudeo pueden afectar negativamente la percepción sobre la comunidad cubana en México. Aunque la mayoría de los migrantes cubanos buscan trabajar y vivir de manera segura, estos incidentes resaltan la fragilidad y los riesgos que enfrentan debido a su situación migratoria y socioeconómica en el país.
