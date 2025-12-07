Detienen a cubano en México por presuntos delitos de narcomenudeo

Vídeos relacionados:

Un cubano de 52 años fue detenido en Tabasco durante un operativo policial que, según medios locales, dejó al descubierto presunta droga en manos de dos extranjeros. El arresto ocurrió en la ranchería Buena Vista, cuarta sección del municipio de Centro, una zona donde las autoridades estatales han intensificado las acciones contra el narcomenudeo.

De acuerdo con Latinus, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco identificó al cubano como Daniel “N”, alias “El Pelón”, y al otro detenido como Carlos “N”, alias “El Kevin”, de 21 años y originario de Venezuela.

Ambos fueron asegurados por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, quienes realizaban un operativo cuando detectaron a los dos hombres con narcóticos en su poder.

El Heraldo Tabasco detalló que a los detenidos se les encontraron bolsitas con hierba seca con características similares a la marihuana, además de otras con una sustancia granulada parecida a la piedra o crack, así como dinero en efectivo y un bolso de mano.

La policía estatal señaló que las sustancias fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

La detención del cubano ocurre en un contexto de creciente presencia de migrantes en el sur y el sureste de México, regiones donde muchos nacionales de la isla han quedado varados en su ruta hacia Estados Unidos y enfrentan condiciones de vulnerabilidad, precariedad o, en casos extremos, la involucración accidental o forzada en dinámicas delictivas locales.

En los últimos meses se han registrado otros casos de cubanos detenidos por presuntos delitos relacionados con narcomenudeo. El pasado agosto, un hombre identificado como Maels “N” fue arrestado en Tapachula, Chiapas, con 13 bolsitas de cristal, según reportó Diario del Sur.

Semanas después, otro caso volvió a llamar la atención en la prensa mexicana, con el arresto de Liván O., un cubano de 26 años detenido en Monterrey tras asaltar a una mujer para robarle un teléfono iPhone.

Durante la investigación, las autoridades descubrieron un cargamento de 90 kilogramos de marihuana ocultos en una vivienda donde presuntamente se distribuían dosis de droga.

Aunque ninguna de estas detenciones permite generalizar sobre la comunidad cubana en México, compuesta mayoritariamente por migrantes que trabajan, sobreviven y esperan un futuro más seguro, sí revelan la fragilidad en la que viven muchos de ellos.

La falta de documentos, el desempleo y la presión por seguir camino hacia el norte los deja expuestos a abusos, extorsiones o situaciones de riesgo.

Daniel “N” y su acompañante quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.