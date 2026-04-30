Preso cubano se encuentra en huelga de hambre tras golpiza en prisión de Santa Clara

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El caso de Jorge Rodríguez Mirabar, un recluso cubano de 26 años, vuelve a encender las alarmas sobre la situación dentro de las cárceles de la isla. El joven lleva más de una semana en huelga de hambre en la prisión Guamajal, en Santa Clara, tras denunciar una brutal golpiza por parte de funcionarios penitenciarios.

Según denuncias difundidas por activistas y familiares, Rodríguez Mirabar inició la protesta el pasado 21 de abril, después de haber sido agredido tanto por otros internos como por guardias del penal. De acuerdo con la periodista independiente Isabel Soto Mayedo en X, el joven fue atacado por dos reclusos y, al intentar defenderse, terminó siendo golpeado por carceleros, esposado y empujado por unas escaleras, presuntamente ante la presencia de un alto mando de la prisión.

El expreso político y manifestante del 11J Carlos Michael Morales Rodríguez también se unió a la denuncia en Facebook, señalando que lejos de investigar lo ocurrido, las autoridades habrían optado por acusarlo de “Desorden Penitenciario”, una decisión que su entorno califica de injusta y que habría llevado al joven a tomar la drástica decisión de dejar de ingerir alimentos.

Su padre intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía Militar en Santa Clara, pero —según el testimonio— no encontró respuesta. También acudió a instancias del sistema penitenciario provincial, donde, en lugar de recibir apoyo, le informaron que el proceso sería contra su hijo.

Captura de Facebook/Carlos Michael Morales Rodríguez.

El caso no es aislado. Organizaciones como Cubalex han advertido recientemente sobre el deterioro de las condiciones en las cárceles cubanas, incluyendo hacinamiento, mala alimentación y la negación sistemática de atención médica. En un reporte citado por Martí Noticias, se señala que varios reclusos —tanto presos comunes como políticos— se encuentran en huelga de hambre en distintas partes del país.

Entre ellos figuran Lisandro Betancourt, en protesta desde el 14 de abril; Liosnel López Arocha y Ángel Jesús Véliz Marcano, recluidos en celdas de castigo; Arael Rodríguez Escalante, en la prisión Las Mangas de Bayamo; y Miguel Ángel López Herrera, quien mantiene su protesta desde su vivienda. Todos estos casos reflejan un patrón de denuncias que apunta a abusos y falta de garantías dentro del sistema penitenciario cubano.

En ese contexto, la situación de Rodríguez Mirabar adquiere un matiz aún más preocupante. Su familia responsabiliza directamente a autoridades penitenciarias de Villa Clara y a la Seguridad del Estado por cualquier daño que pueda sufrir, mientras el joven continúa arriesgando su vida en una huelga de hambre que, hasta ahora, parece ser su única forma de reclamar justicia.