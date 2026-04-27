Senador Rick Scott: "Es importante que Díaz-Canel y Raúl Castro estén en prisión"

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El senador republicano Rick Scott exigió el encarcelamiento de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro en una entrevista realizada durante la jornada de oración "Unidos por Cuba" celebrada en Bayfront Park, en Miami, donde cientos de miembros del exilio cubano se reunieron para pedir por la libertad de la Isla y la liberación de los presos políticos.

"La lucha por la libertad y democracia en Cuba es muy importante para mí y es muy importante que todos los presos políticos estén libres", dijo a Martí Noticias.

Scott fue categórico: "Es importante que Díaz-Canel y Raúl Castro estén en prisión", declaró, y recalcó que "es importante que Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo no entreguen fondos ni petróleo al régimen cubano".

El legislador también rechazó con dureza las recientes apariciones del gobernante cubano en medios estadounidenses. "Es terrible, no es el presidente, no ha tenido una elección. Díaz-Canel es un dictador muy malo", afirmó.

Scott mostró fotos de Alexander Díaz Rodríguez, preso político del 11J liberado ese mismo 12 de abril en estado crítico: pesaba 37 kilogramos, padecía cáncer de tiroides sin tratar, hepatitis B y desnutrición severa tras haber perdido más de 40 kilos durante su encarcelamiento.

"Es muy importante que todos los presos políticos estén libres… es importante que el pueblo de Cuba elija su propio futuro", subrayó.

Según la organización Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,214 presos políticos documentados a finales de febrero de 2026. El 2 de abril, el régimen anunció un indulto masivo de más de 2,000 reclusos que Scott criticó por excluir explícitamente a los presos políticos, calificándolo de "esquema para ahorrar dinero".

El 15 de abril, el senador envió una carta a Trump pidiendo intensificar sanciones contra GAESA y las misiones médicas cubanas en el exterior, señalando que el conglomerado militar controla más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos.

En cuanto a Venezuela, advirtió contra cualquier alivio de sanciones que pueda beneficiar a Nicolás Maduro o a figuras del chavismo. "Es importante que en Venezuela hayan elecciones pronto y que el futuro no lo elijan ni Delcy Rodríguez ni Diosdado Cabello", afirmó.

Al cierre de la entrevista, el senador anticipó la llegada a Miami de la líder opositora venezolana María Corina Machado, con quien se reunió en marzo de 2026.

Scott también se refirió al tiroteo ocurrido el sábado cerca del perímetro de seguridad de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, primera asistencia del presidente Trump a ese evento. "Es claro que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU necesita fondos, Servicio Secreto, TSA, ICE, CBP, para la protección de Estados Unidos", señaló.

El senador por Florida, reelegido en 2024, predijo en enero que el régimen cubano podría caer en 2026 o 2027, vinculándolo al colapso del chavismo venezolano, y mantiene desde entonces una campaña sostenida de presión contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.