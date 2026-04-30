Histórico del exilio cubano: "Estoy deportado"

Santiago Álvarez Fernández-Magriñá, empresario e histórico del exilio cubano de 84 años, reveló en una entrevista con CiberCuba que vive en un limbo legal en Miami: está deportado de Estados Unidos, pero ningún país quiso recibirlo, y una promesa lo mantiene en pie: "Yo le he prometido a todos los amigos míos en Cuba que yo no me muero hasta que regrese".

Álvarez explicó que nunca renunció a su ciudadanía cubana ni se hizo ciudadano americano, a pesar de haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. "Después de cumplir la condena (de tres años por su lucha por la libertad de Cuba) trataron de deportarme y yo estoy deportado. Yo no tengo una situación legal en los Estados Unidos. Trataron de deportarme a varios países y ninguno me quería. Así que estoy aquí para Cuba", afirmó.

El empresario, que salió de Cuba en 1959 con apenas 18 años y lleva más de seis décadas luchando contra el régimen, fue condenado en 2007 a cuatro años de prisión por obstrucción de justicia al negarse a testificar sobre la entrada ilegal de Luis Posada Carriles a Estados Unidos. Cumplida la condena, quedó atrapado en ese limbo migratorio que describe con una mezcla de ironía y determinación: "Mi trabajo es luchar por Cuba. Y eso lo seguiré haciendo mientras viva".

Uno de los pasajes más emotivos del fragmento de la entrevista concedida a Tania Costa, periodista de CiberCuba, es el que dedica a Félix Navarro y a su hija Saylí Navarro, ambos encarcelados tras las protestas del 11J de 2021 con condenas de nueve y ocho años respectivamente. Álvarez reveló que les ofreció gestionar su salida de Cuba a cambio de que les levantaran la condena. La respuesta fue categórica: "Ellos dicen que se mueren en la cárcel, pero que ellos no abandonan su patria. Ni el padre ni la hija".

El régimen ha llegado a prohibir a la madre de Saylí, también Dama de Blanco, que visitara a su hija en prisión si no vestía de colores distintos al blanco. Saylí le transmitió un mensaje que Álvarez repitió con admiración: "Mamá, no quiero verte más nunca. No vengas a visitarme si no vienes vestida de blanco". El régimen lleva más de tres años negando visitas a Saylí Navarro en condiciones que organizaciones internacionales han denunciado como degradantes.

Álvarez también mencionó a Sissi Abascal, Dama de Blanco condenada a seis años en noviembre de 2021 por el 11J, quien fue operada recientemente de un problema de ovario. "Estamos tratando de ayudar", dijo, igual que ocurrió con la salida de José Daniel Ferrer cuando su salud se deterioró gravemente, antes de que el líder opositor llegara al exilio en Miami en octubre de 2025.

Sobre su trabajo de apoyo a familias de presos políticos, Álvarez fue claro: nunca ha enviado un solo dólar a Cuba durante la dictadura. "Tengo que ayudar a las familias cubanas con pesos cubanos que estén en Cuba" para no financiar al régimen, explicó. Su organización gasta miles de dólares mensuales canalizados de esa forma, llegando a asistir a más de 150 familias de presos.

El régimen lo cataloga como terrorista. Sin embargo, sectores del exilio en Miami lo tildaron de traidor por participar como observador en reuniones sobre pequeñas y medianas empresas cubanas. Al ser cuestionado sobre los opositores que se postulan para cargos políticos en Cuba cuando ni siquiera ha habido cambio en la isla, el empresario rehusó echar leña al fuego.

A esa pregunta respondió con una postura de unidad. "Yo soy incapaz de hablar públicamente en contra de ninguna otra organización. Aunque no me guste. Si está en contra de Fidel Castro, no es enemigo mío. Yo no vengo aquí a dividir. Yo quiero ganar".

Álvarez cerró con una nota de esperanza anclada en la nueva generación. Señaló que el cierre de la emigración por parte del régimen ha transformado a quienes querían irse en opositores, y que jóvenes de 16 y 17 años están siendo encarcelados por oposición en Cuba hoy mismo. "Ya los cubanos jóvenes no están pensando en abandonar el país. Están pensando en el cambio", afirmó.