Federación cubana se pronuncia tras dopaje de Alexei Ramírez

Vídeos relacionados:

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) emitió este jueves un comunicado oficial en el que reconoce la presunta infracción de las normas antidopaje por parte del pelotero Alexei Ramírez Rodríguez, luego de que la Agencia Internacional de Pruebas detectó cuatro esteroides anabólicos en una muestra tomada durante el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Según la nota de la FCBS, la notificación fue enviada vía correo electrónico por el departamento legal de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), organismo que gestiona los programas antidopaje de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, y fue dirigida tanto a la federación como al propio atleta.

El comunicado precisa que la muestra fue recolectada durante la participación de Ramírez en el Grupo A del torneo, celebrado en San Juan, Puerto Rico, en marzo de 2026, y que en ella «se detectaron esteroides anabólicos en su organismo».

La ITA notificó públicamente el miércoles que el pelotero cubano Alexei Ramírez dio positivo por cuatro sustancias prohibidas: mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol, todas clasificadas como esteroides anabólicos androgénicos bajo la Lista Prohibida 2026 de la Agencia Mundial Antidopaje y prohibidas en todo momento, dentro y fuera de competición.

La detección simultánea de las cuatro sustancias en una muestra es inusual y apunta, según la ITA, a un uso sistemático.

Conforme a lo establecido para estos casos, Ramírez se encuentra suspendido provisionalmente, lo que le impide participar en cualquier evento deportivo mientras se resuelve el proceso. La FCBS aclaró que «le asiste el derecho a solicitar un proceso de revisión» y que la federación «se mantiene en contacto con él y pendiente de los pasos que se generen a partir de su decisión».

Bajo el Código Mundial Antidopaje, una primera infracción con sustancias no especificadas conlleva habitualmente una sanción de cuatro años de suspensión, aunque puede reducirse si el atleta demuestra ausencia de culpa o negligencia significativa.

Antes de hacerse pública la notificación, Ramírez había sido anunciado como refuerzo de los Cazadores de Artemisa para la IV Liga Élite del béisbol cubano, que arranca el 2 de mayo, pero rechazó la convocatoria alegando «temas personales», lo que generó sospechas que ahora quedan explicadas.

Ramírez, nacido en Pinar del Río el 22 de septiembre de 1981, se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia del Clásico Mundial al participar con 44 años, superando el récord que ostentaba Roger Clemens con 43 años en 2006. En su carrera en Grandes Ligas (2008-2016), jugó principalmente como campocorto de los Medias Blancas de Chicago, con promedio de bateo de .270, 115 jonrones y 590 carreras impulsadas.

Cuba, por su parte, quedó eliminada en la fase de grupos del Clásico Mundial tras perder 2-7 ante Canadá, cerrando con balance de dos victorias y dos derrotas en el Grupo A, y el caso de Ramírez se suma a una situación adversa generalizada para varios jugadores del equipo Cuba tras el Clásico.

La ITA indicó que no hará más declaraciones mientras el proceso esté en curso, por lo que la resolución definitiva del caso dependerá de la decisión que tome el propio Ramírez respecto a su derecho de revisión.