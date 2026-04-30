Sandro Castro se pronuncia sobre adolescente preso en Cuba por protestar: «No midió las consecuencias de su actitud»

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó este jueves un video en las stories de su cuenta de Instagram en el que se pronunció sobre el caso de Jonathan David Muir Burgos, el adolescente de 16 años preso en Cuba por participar en las protestas del 13 de marzo en Morón.

En la sección de contenido efímero de la red, Sandro Castro reconoció que la situación del menor no es justa y pidió que atiendan su salud. «Quizás siendo tan joven no midió las consecuencias de su actitud, pero también la consecuencia no es la más favorable ni la más justa para una persona de su edad», dijo el influencer y empresario cubano.

Sandro Castro pidió expresamente que «se preocupen por su salud» y que «atiendan su salud», y añadió: «Comparto también el dolor de sus padres, de sus familiares, que es un momento bien duro y doloroso como lo está siendo para él. Ojalá puedan estar juntos pronto».

El pronunciamiento, aunque empático, no exige explícitamente la liberación del menor ni menciona las graves condiciones de detención que ha denunciado su familia.

Este video llega poco después de su NotiSandro, la nueva iniciativa del nieto de Fidel Castro, anunciada el 27 de abril y de su pronunciamiento sobre el peleador de artes marciales mixtas Javier «Spiderman» Martín Gutiérrez, también detenido por el régimen, igualmente ambigua: Sandro Castro dijo «ojalá no le pase nada malo» sin mencionar que el deportista se encontraba en Villa Marista, sede de la policía política cubana.

Jonathan David fue arrestado el 16 de marzo de 2026 al acudir con su padre a una citación policial en Morón, días después de participar en las protestas desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.

La Fiscalía Municipal de Morón lo acusó del delito de sabotaje, con penas de siete a 15 años, y fue trasladado a Canaleta, una prisión de máxima seguridad para adultos en Ciego de Ávila, pese a ser menor de edad.

Su estado de salud es alarmante. El menor recibe una sola ración de comida al día en un vasito desechable, padece desnutrición severa, infecciones por estreptococo y estafilococo, dos parásitos intestinales sin tratamiento e infecciones por chinches. En una llamada desesperada a su padre a la 1:45 a.m. del 23 de abril, suplicó: «Papá, por favor, sácame de aquí, ya no resisto más».

El pasado miércoles, el medio oficialista Razones de Cuba difundió una imagen del menor tocando piano en una actividad cultural dentro de la cárcel, en un intento por desacreditar las denuncias de la familia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Jonathan mediante la Resolución 30/2026 el 24 de abril, por riesgo de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud. El régimen no respondió al requerimiento enviado al canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart exigió la liberación inmediata del adolescente el pasado martes: «Ningún menor de edad debe ser perseguido, encarcelado o intimidado por alzar su voz contra una dictadura».