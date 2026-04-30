El dólar se dispara en Cuba y fija un nuevo precio récord

El dólar estadounidense alcanzó este jueves un nuevo máximo histórico en el mercado informal cubano, al alcanzar los 535 CUP de venta, tres pesos más que el día anterior.

Es el segundo día consecutivo de subida para la divisa norteamericana, que ya había establecido un récord el miércoles, al escalar a 532 CUP, dos pesos por encima del cierre del martes.

Con este nuevo valor de 535 CUP, alcanzado en el último día del mes, el dólar supera ya la proyección máxima que el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) había formulado para el cierre de abril, que era de 533 CUP.

El euro, por su parte, no registra movimientos este jueves, y retiene los 605 CUP a los que llegó en la jornada previa, nivel que también supera la previsión del OMFi, que era de 604 CUP para este mes.

Evolución de la tasa de cambio

El euro rompió la barrera psicológica de los 600 CUP el 19 de abril, hito histórico, y no había cedido desde entonces, consolidándose en ese nivel durante diez días antes de escalar cinco pesos más ayer miércoles.

En lo que respecta a la Moneda Libremente Convertible (MLC) sí retrocede este jueves: baja diez pesos hasta los 400 CUP, continuando la tendencia a la baja que comenzó ayer, cuando cayó a 410 CUP.

Tasa de cambio hoy 30/04/2026 - 8:08 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 535 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 605 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

El dólar al alza: Lento pero seguro

La escalada del dólar durante abril ha sido sostenida: desde los 515 CUP a finales de marzo, la divisa acumula una subida de 20 pesos en el mes, equivalente a un alza de 3,9%.

El récord previo al actual ciclo alcista lo había marcado el dólar el 22 de abril, cuando subió cuatro pesos en una sola jornada hasta los 530 CUP, nivel en que se mantuvo varios días consecutivos.

La brecha entre el mercado informal y el oficial es cada vez más pronunciada: el Banco Central de Cuba fijaba el dólar en 494 CUP y el euro en 578,67 CUP en su tasa oficial del 28 de abril, muy por debajo de los precios que maneja la calle.

Entre los factores estructurales que explican la depreciación continua del peso cubano figuran la crisis energética provocada por la interrupción de envíos de crudo venezolano y la suspensión de suministros mexicanos desde enero de 2026, la caída del turismo, la escasez de divisas en el sistema bancario y la emisión monetaria excesiva vinculada al déficit fiscal.

En perspectiva histórica, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar desde 2020, cuando se cambiaba a 42 CUP por dólar, y solo en los últimos 12 meses la divisa estadounidense subió un 47,8% en el mercado informal, pasando de 345 CUP a los actuales 535 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 30 de abril:

1 USD = 535 CUP.

5 USD = 2,675 CUP.

10 USD = 5,350 CUP.

20 USD = 10,700 CUP.

50 USD = 26,750 CUP.

100 USD = 53,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 605 CUP.

5 EUR = 3,025 CUP.

10 EUR = 6,050 CUP.

20 EUR = 12,100 CUP.

50 EUR = 30,250 CUP.

100 EUR = 60,500 CUP.

200 EUR = 121,000 CUP.

500 EUR = 302,500 CUP.