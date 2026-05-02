Primero de Mayo en Cuba: el triste espectáculo del «compromiso» vigilado

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Pocos performances ilustran tan bien la tragedia de Cuba como el que monta cada año el régimen —entre ridiculez, propaganda y represión— para armar su particular «fiesta» de los trabajadores el Primero de Mayo.
Empleados que no ganan al mes lo mínimo para comer una semana, estudiantes que a puro pulmón se preparan para, cuando tengan un título de su lado, intentar volar lejos, donde puedan vivir de su conocimiento; gente llana, machacada por miserias, apagones y un cansancio que no es solamente físico, sino también mental e histórico, todos ellos, digo, bajo presiones que van desde el chantaje sutil hasta la amenaza descarada, madrugan, marchan, caminan kilómetros, para pasar frente a tribunas en las que sus explotadores, los dueños del país, sonríen y saludan, banderitas en mano, como en gesto magnánimo de aprobación a la vida.
¿Por qué desfilan los cubanos? ¿Por qué tantas veces desfilamos y, entre consigna y consigna, con el ruido molesto de los altoparlantes martillando los oídos, nos defecamos, soberanamente, en los que nos convocaron a desfilar?
¿Quién quiere ver a un Raúl Castro, a sus casi 95 años, tambaleándose junto al también "matusalénico" José Ramón Machado Ventura, proyectar cuatro o cinco muecas en forma de sonrisa para asegurar que todo va bien en la marcha hacia ninguna parte?
¿Quién quiere fingir que no pasa nada cuando Miguel Díaz-Canel, el flamante presidente puesto-a-dedo, llega con sus tenis Adidas y su elocuencia asnal a convocarnos —voz quebrada mediante— a seguir resistiendo y firmando y batallando y venciendo por la Patria (su patria)?
¿Con qué ánimos nos van a llamar a continuar construyendo el socialismo, o la revolución o lo que sea que el plan constructivo de la dirigencia estime, si ya no hay materiales, ni albañiles, ni la más mínima gana de construir nada para que lo habiten y disfruten los hijos de quienes nos "chulean"?
"No te marques", nos dicen las madres que sufren. "Que no te oigan", suplican, porque saben que el regimen no escatima perros policía y "sanatorios" como el de Villa Marista, para "curar" cualquier "desviación" ideológica de la línea recta que nos han trazado.
Pero cada vez son más los que se marcan con el hierro candente de la protesta. Y la patrulla que quedó bocarriba en julio de 2021, y las cazuelas que desde entonces no han dejado de sonar en pueblitos y calles y balcones; y los muebles del Partido que en marzo último ardieron en la vía pública de Morón, se multiplican en gestos que pueden parecer mínimos, pero que van cocinando, en las entrañas de la nación, otra marcha natural y definitiva en la que los trabajadores gritaran, al fin, su verdadera fiesta.
Entonces, Caneles y Raúles, Brunos y Lazos, generales y coroneles que nos mangonean, quizá se les acabe el entusiasmo para agitar graciosamente sus banderitas.
Preguntas frecuentes sobre la marcha del Primero de Mayo en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se realiza la marcha del Primero de Mayo en Cuba?
La marcha del Primero de Mayo en Cuba se celebra como un acto de reafirmación del régimen socialista y de sus políticas. Sin embargo, la participación no siempre es voluntaria, ya que muchos trabajadores y estudiantes enfrentan presión para asistir, bajo amenaza de consecuencias laborales o académicas.
¿Cómo afecta la situación económica actual a la celebración del Primero de Mayo?
La crisis económica en Cuba, caracterizada por apagones prolongados, escasez de alimentos y una contracción económica del 7,2% proyectada para 2026, ha debilitado la capacidad del régimen para movilizar multitudes como en años anteriores, evidenciando la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la población.
¿Qué simboliza la presencia de figuras como Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en el desfile?
La presencia de líderes como Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en el desfile del Primero de Mayo busca proyectar una imagen de continuidad y liderazgo del régimen, pero también resalta las tensiones internas y la necesidad de mostrar unidad en un contexto de creciente descontento social y dificultades económicas.
¿Cuál es la respuesta de la población cubana a las marchas del Primero de Mayo?
La respuesta de la población cubana a las marchas del Primero de Mayo está marcada por el descontento y la apatía. Muchos cubanos participan por obligación y el evento es percibido como un espectáculo vacío que contrasta con las duras condiciones de vida, generando críticas y burlas en redes sociales.
¿Cómo se vincula la propaganda del régimen con las marchas del Primero de Mayo en Cuba?
La propaganda del régimen cubano utiliza las marchas del Primero de Mayo como una herramienta para escenificar apoyo popular al gobierno. Sin embargo, la realidad es que muchos cubanos participan bajo presión, y la propaganda queda en evidencia por la discrepancia entre el discurso oficial y las críticas de la población.
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