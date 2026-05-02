Primero de Mayo en Cuba: el triste espectáculo del «compromiso» vigilado

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Pocos performances ilustran tan bien la tragedia de Cuba como el que monta cada año el régimen —entre ridiculez, propaganda y represión— para armar su particular «fiesta» de los trabajadores el Primero de Mayo.

Empleados que no ganan al mes lo mínimo para comer una semana, estudiantes que a puro pulmón se preparan para, cuando tengan un título de su lado, intentar volar lejos, donde puedan vivir de su conocimiento; gente llana, machacada por miserias, apagones y un cansancio que no es solamente físico, sino también mental e histórico, todos ellos, digo, bajo presiones que van desde el chantaje sutil hasta la amenaza descarada, madrugan, marchan, caminan kilómetros, para pasar frente a tribunas en las que sus explotadores, los dueños del país, sonríen y saludan, banderitas en mano, como en gesto magnánimo de aprobación a la vida.

¿Por qué desfilan los cubanos? ¿Por qué tantas veces desfilamos y, entre consigna y consigna, con el ruido molesto de los altoparlantes martillando los oídos, nos defecamos, soberanamente, en los que nos convocaron a desfilar?

¿Quién quiere ver a un Raúl Castro, a sus casi 95 años, tambaleándose junto al también "matusalénico" José Ramón Machado Ventura, proyectar cuatro o cinco muecas en forma de sonrisa para asegurar que todo va bien en la marcha hacia ninguna parte?

¿Quién quiere fingir que no pasa nada cuando Miguel Díaz-Canel, el flamante presidente puesto-a-dedo, llega con sus tenis Adidas y su elocuencia asnal a convocarnos —voz quebrada mediante— a seguir resistiendo y firmando y batallando y venciendo por la Patria (su patria)?

¿Con qué ánimos nos van a llamar a continuar construyendo el socialismo, o la revolución o lo que sea que el plan constructivo de la dirigencia estime, si ya no hay materiales, ni albañiles, ni la más mínima gana de construir nada para que lo habiten y disfruten los hijos de quienes nos "chulean"?

"No te marques", nos dicen las madres que sufren. "Que no te oigan", suplican, porque saben que el regimen no escatima perros policía y "sanatorios" como el de Villa Marista, para "curar" cualquier "desviación" ideológica de la línea recta que nos han trazado.

Pero cada vez son más los que se marcan con el hierro candente de la protesta. Y la patrulla que quedó bocarriba en julio de 2021, y las cazuelas que desde entonces no han dejado de sonar en pueblitos y calles y balcones; y los muebles del Partido que en marzo último ardieron en la vía pública de Morón, se multiplican en gestos que pueden parecer mínimos, pero que van cocinando, en las entrañas de la nación, otra marcha natural y definitiva en la que los trabajadores gritaran, al fin, su verdadera fiesta.

Entonces, Caneles y Raúles, Brunos y Lazos, generales y coroneles que nos mangonean, quizá se les acabe el entusiasmo para agitar graciosamente sus banderitas.