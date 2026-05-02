El video del Primero de Mayo que la prensa oficialista cubana se empeña en ocultar

Un video grabado desde una perspectiva aérea del Malecón habanero durante el desfile del 1ro. de mayo de 2026 se ha convertido en la imagen que el régimen cubano preferiría que nadie viera. La grabación, publicada en Facebook por Alexander Jesús Figueredo Izaguirre bajo el título «Lo que va quedando», acumula más de 28,000 visualizaciones y deja en evidencia una asistencia muy inferior a la que proclamó la prensa oficialista.

Mientras la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Meyvis Estévez, afirmó que «más de medio millón de personas» participaron en La Habana, las imágenes aéreas muestran grupos dispersos de personas en uniformes militares verde olivo, vestidas de blanco y con ropa roja en formación organizada, pero con una densidad que contradice de plano esa cifra. La cifra no fue verificada de forma independiente por ningún medio.

El régimen trasladó este año el acto desde la tradicional Plaza de la Revolución hasta la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos, bajo el argumento de la «austeridad» y el llamado «bloqueo energético». Analistas señalaron, sin embargo, que el objetivo real era disimular la baja participación esperada en un espacio más compacto y simbólicamente confrontacional.

El contexto no podía ser más adverso para el régimen: Cuba enfrenta apagones de hasta veinte horas diarias y una contracción económica proyectada del 7,2% para 2026. Aun así, la prensa oficialista —Granma, Cubadebate y la Agencia Cubana de Noticias— cubrió el evento como una jornada de «unidad y eficiencia», omitiendo deliberadamente cualquier imagen que evidenciara la escasa concurrencia real.

El acto fue presidido por Raúl Castro, de 94 años, en su primera aparición pública desde diciembre de 2025, visiblemente desmejorado y vistiendo uniforme militar con condecoraciones. A su lado marcharon Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta, cuyas vestimentas generaron indignación en redes sociales.

Díaz-Canel desfiló con tenis Adidas valuados en aproximadamente 1,449 dólares ante un pueblo cuyo salario promedio ronda los 15 dólares mensuales. Los cubanos respondieron con sarcasmo: «En Adidas se desfila mejor», circuló como comentario en redes. Lis Cuesta, por su parte, lució un reloj Hublot valorado en 6,700 dólares durante el acto.

La represión preventiva también formó parte del cuadro. El periodista independiente Ángel Cuza Alfonso fue arrestado el 30 de abril por agentes de la Seguridad del Estado frente a su hija pequeña, en medio de un forcejeo físico. Al menos 18 reporteros, activistas y opositores sufrieron cortes de internet o fueron sitiados en sus hogares para impedir cualquier cobertura independiente del evento.

También se reportó que niños fueron sacados de sus escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para participar en marchas previas al 1ro. de mayo, una práctica que el régimen repite año tras año para inflar las cifras de asistencia.

El coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, publicó en X videos de cubanos bailando con el mensaje «¡Este es el pueblo al que algunos en EE.UU. quieren asfixiar y bombardear!», y recibió más de 1,300 comentarios sarcásticos de cubanos en redes que respondieron con burlas a la propaganda oficial.

El video de Figueredo Izaguirre, con sus 274 comentarios y más de 700 reacciones, resume en un minuto y 41 segundos lo que la prensa del régimen no publicará: «Lo que va quedando» de un sistema que cada año necesita más coerción para llenar —o aparentar llenar— sus propias plazas.