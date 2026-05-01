Sin pan, pero con circo: Gerardo Hernández presume bailoteo de cubanos a propósito del Primero de Mayo

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) Gerardo Hernández Nordelo publicó este viernes en X una fotografía de cubanos bailando en la calle durante la concentración previa al desfile del Primero de Mayo, acompañada del mensaje: "¡Este es el pueblo al que algunos en #USA quieren asfixiar y bombardear!".

La imagen, tomada en la madrugada de este viernes en la interseccion de las calzadas de Carlos III, Ayestarán e Infanta, en la capital cubana, muestra una concentración donde varias personas bailan al ritmo de una canción, y fue usada por Hernández como argumento propagandístico en defensa del régimen.

En un momento del video, el exespía y miembro del grupo conocido como Los Cinco Héroes cubanos, dice: "Obligaos, obligaos" mientras lanza una carcajada de mofa, en alusión a quienes sostienen que tales concentraciones organizadas por el Partido Comunista implican amonestaciones, sanciones y hasta expulsiones de centros laborales para quienes no participen.

El tuit se produce en el contexto de la marcha del Primero de Mayo 2026, que el régimen trasladó de la histórica Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, bajo el argumento de la «austeridad» y el "cruel bloqueo energético".

La asistencia al acto fue notablemente inferior a la de años anteriores, según observadores y críticos.

El comentarista Magdiel Jorge Castro resumió la situación con ironía. "Pasaron de llenar plazas con desfiles y discursos interminables, a tímidas marchas de madrugada para no quemarse del sol".

La imagen de cubanos bailando que Hernández usa como propaganda contrasta con el cuadro real del acto, con caras inexpresivas de marchantes captadas en videos de la UJC que generaron burlas masivas en redes sociales, y comentarios como "Se ve la alegría en las caras de las personas, parecen zombis".

Otro internauta apuntó que "esos rostros muestran un desfile por inercia, por compromiso, pero todos sabemos el significado de la palabra compromiso en Cuba".

A la imagen de participación forzada se sumó otra nota interesante. El gobernante Miguel Díaz-Canel desfiló con tenis Adidas Retropy F2 valorados en más de mil dólares, mientras los cubanos sobreviven con salarios de alrededor de 15 dólares mensuales.

El periodista Mario J. Pentón llamó la atención en Facebook que "solo con lo que cuestan las zapatillas de Díaz-Canel y (el canciller) Bruno Rodríguez una familia cubana vive seis meses".

En vísperas del acto, el periodista independiente Ángel Cuza fue arrestado frente a su hija por agentes de la Seguridad del Estado, y niños fueron sacados de escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para participar en marchas previas al Primero de Mayo.

No es la primera vez que Hernández recurre a este tipo de publicaciones. En abril de 2022, el exespía publicó un tuit con una "conga cederista" que desató críticas masivas, con respuestas como "Ustedes bailando y el pueblo escapando... así nos va".

El acto nacional por la fecha este viernes fue encabezado por Díaz-Canel junto a Lis Cuesta, Bruno Rodríguez y Raúl Castro, quien presidió el acto político bajo el lema "La Patria se defiende", dedicado al centenario del natalicio del dictador Fidel Castro (1926-2016).