Seis de cada diez estadounidenses opina que la guerra en Irán fue un error

Vídeos relacionados:
Un sondeo de el diario The Washington Post, la televisora ABC News y la encuestadora Ipsos publicada este viernes revela que 61 % de los estadounidenses considera que la acción militar del presidente Donald Trump contra Irán fue un error, justo cuando se cumplen 60 días del inicio del conflicto.
El sondeo, realizado del 24 al 28 de abril con 2,560 adultos y un margen de error de ± 2 puntos porcentuales, sitúa el rechazo a la guerra en niveles comparables a los registrados durante la Guerra de Vietnam en 1971 y la Guerra de Irak en 2006, conflictos que dejaron decenas de miles de bajas estadounidenses.
En aquellos casos, el 61 % rechazaba Vietnam cuando más de 50,000 soldados habían muerto, y el 59 % rechazaba Irak cuando las bajas superaban los 2,400.
La guerra con Irán ha costado la vida a 13 militares estadounidenses y dejado más de 380 heridos, pero genera un nivel de rechazo similar.
Las divisiones son marcadamente partidistas; el 79 % de los republicanos apoya la decisión militar, mientras que el 91 % de los demócratas y el 71 % de los independientes la consideran un error.
El 65 % de los encuestados no confía en que un eventual acuerdo para terminar la guerra impida que Irán desarrolle armas nucleares.
Los estadounidenses también están divididos sobre los próximos pasos: 48% favorece un acuerdo de paz aunque sea menos favorable para EE.UU., y 46% prefiere presionar por un mejor trato aunque implique reanudar las operaciones militares.
El rechazo a la guerra se produce en un contexto de fuerte impacto económico. El precio promedio del galón de gasolina alcanzó los 4,30 dólares este viernes, el más alto en cuatro años, impulsado por el bloqueo del estrecho de Ormuz que Irán decretó en marzo.
La guerra ha costado al menos 25,000 millones de dólares al erario estadounidense, declaró el miércoles el subsecretario Jules Hurst ante la Cámara de Representantes.
Además, la inflación creció impulsada por el conflicto, con el índice PCE subiendo al 3,5 % interanual en marzo, el mayor nivel en casi tres años.
El secretario de Guerra Pete Hegseth admitió ante el Senado que reconstruir el arsenal militar podría tomar meses o años, tras agotar cerca del 50 % de los interceptores Patriot y el 30 % de los misiles Tomahawk en siete semanas de operaciones.
Trump, por su parte, defendió los resultados militares este miércoles desde el Despacho Oval. "No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Hemos destruido su armada, su fuerza aérea, todo su sistema antiaéreo, todo lo que tenían".
Este viernes vence además el plazo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aunque el gobierno sostiene que no necesita autorización legislativa para continuar el conflicto, en medio de negociaciones para un acuerdo permanente que Trump extendió indefinidamente el 21 de abril a petición de Pakistán.
Preguntas frecuentes sobre la guerra en Irán y su impacto en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la mayoría de los estadounidenses considera que la guerra en Irán fue un error?
El 61% de los estadounidenses considera que la acción militar en Irán fue un error debido principalmente al costo humano y económico del conflicto, así como a las repercusiones políticas y sociales que el mismo ha generado. Esta percepción se ve reforzada por la historia de conflictos anteriores, como las guerras de Vietnam e Irak, que también obtuvieron niveles de desaprobación similares en su momento.
¿Cómo ha impactado la guerra en Irán en la economía de EE.UU.?
La guerra en Irán ha tenido un impacto significativo en la economía estadounidense, disparando los precios del petróleo y la gasolina debido al cierre del Estrecho de Ormuz. Esto ha llevado a un aumento de la inflación al 3,3% interanual en marzo de 2026, el nivel más alto en dos años, afectando directamente el costo de vida de los estadounidenses.
¿Qué efecto ha tenido la guerra en la popularidad de Donald Trump?
La popularidad de Donald Trump ha disminuido significativamente a raíz de la guerra con Irán y la situación económica resultante. Solo el 37% de los estadounidenses aprueban su gestión, el nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato. La inflación y el costo de la vida son los principales factores de descontento entre la población.
¿Cuál ha sido el impacto de la guerra en el mercado energético de EE.UU.?
El conflicto ha elevado significativamente los precios del petróleo y la gasolina, alcanzando niveles no vistos desde 2023. Este incremento se debe principalmente al cierre del Estrecho de Ormuz, que bloquea el tránsito de una gran cantidad de petróleo mundial, generando un shock energético que ha afectado a múltiples sectores de la economía estadounidense.
¿Cómo ha afectado la guerra en Irán al interés en vehículos eléctricos en EE.UU.?
El aumento en los precios de la gasolina, como consecuencia del conflicto, ha disparado el interés por los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Muchos consumidores ven estos vehículos como una alternativa más económica y sostenible frente al creciente costo del combustible, aunque en estados como Florida el interés ha sido menos pronunciado.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.