Seis de cada diez estadounidenses opina que la guerra en Irán fue un error

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Un sondeo de el diario The Washington Post, la televisora ABC News y la encuestadora Ipsos publicada este viernes revela que 61 % de los estadounidenses considera que la acción militar del presidente Donald Trump contra Irán fue un error, justo cuando se cumplen 60 días del inicio del conflicto.

El sondeo, realizado del 24 al 28 de abril con 2,560 adultos y un margen de error de ± 2 puntos porcentuales, sitúa el rechazo a la guerra en niveles comparables a los registrados durante la Guerra de Vietnam en 1971 y la Guerra de Irak en 2006, conflictos que dejaron decenas de miles de bajas estadounidenses.

En aquellos casos, el 61 % rechazaba Vietnam cuando más de 50,000 soldados habían muerto, y el 59 % rechazaba Irak cuando las bajas superaban los 2,400.

La guerra con Irán ha costado la vida a 13 militares estadounidenses y dejado más de 380 heridos, pero genera un nivel de rechazo similar.

Las divisiones son marcadamente partidistas; el 79 % de los republicanos apoya la decisión militar, mientras que el 91 % de los demócratas y el 71 % de los independientes la consideran un error.

El 65 % de los encuestados no confía en que un eventual acuerdo para terminar la guerra impida que Irán desarrolle armas nucleares.

Los estadounidenses también están divididos sobre los próximos pasos: 48% favorece un acuerdo de paz aunque sea menos favorable para EE.UU., y 46% prefiere presionar por un mejor trato aunque implique reanudar las operaciones militares.

El rechazo a la guerra se produce en un contexto de fuerte impacto económico. El precio promedio del galón de gasolina alcanzó los 4,30 dólares este viernes, el más alto en cuatro años, impulsado por el bloqueo del estrecho de Ormuz que Irán decretó en marzo.

La guerra ha costado al menos 25,000 millones de dólares al erario estadounidense, declaró el miércoles el subsecretario Jules Hurst ante la Cámara de Representantes.

Además, la inflación creció impulsada por el conflicto, con el índice PCE subiendo al 3,5 % interanual en marzo, el mayor nivel en casi tres años.

El secretario de Guerra Pete Hegseth admitió ante el Senado que reconstruir el arsenal militar podría tomar meses o años, tras agotar cerca del 50 % de los interceptores Patriot y el 30 % de los misiles Tomahawk en siete semanas de operaciones.

Trump, por su parte, defendió los resultados militares este miércoles desde el Despacho Oval. "No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Hemos destruido su armada, su fuerza aérea, todo su sistema antiaéreo, todo lo que tenían".

Este viernes vence además el plazo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aunque el gobierno sostiene que no necesita autorización legislativa para continuar el conflicto, en medio de negociaciones para un acuerdo permanente que Trump extendió indefinidamente el 21 de abril a petición de Pakistán.