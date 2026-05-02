Ivanka Trump reflexiona sobre sus privilegios y los desafíos de ser hija de Donald Trump

Ivanka Trump reconoció abiertamente haber crecido con «muchos privilegios» y haber llevado una vida «extraordinaria», pero también habló de los momentos dolorosos que, según ella, forjaron su carácter, en declaraciones que se viralizaron este sábado en redes sociales.

Las palabras forman parte de una extensa entrevista que Ivanka concedió al podcast The Diary of a CEO, conducido por Steven Bartlett y publicado el 9 de abril en YouTube, donde habló durante más de hora y media sobre su vida personal, su carrera y su familia.

«Nunca me preocupé por de dónde vendría mi próxima comida. Nunca me preocupé por poder pagar la mejor escuela a la que pude entrar. Por tantas métricas, mi vida era extremadamente cómoda y fácil», afirmó.

Sin embargo, Ivanka también reconoció que su infancia no estuvo exenta de dificultades emocionales.

«Sí pienso en algunos de los desafíos, los momentos que fueron repugnantes, incómodos, o el matrimonio de mis padres siendo destrozado. Creo que esos crean la presión que te convierte en quien te conviertes», declaró.

El divorcio de Donald Trump e Ivana Trump, anunciado en 1990 y finalizado en 1992, fue un escándalo público ampliamente cubierto por los medios. Ivanka tenía apenas 11 años cuando se consumó la separación.

En la entrevista, Ivanka también recordó a su madre como una figura disciplinada y exigente que le enseñó que «ser subestimada no es algo malo». Ivana Trump falleció el 14 de julio de 2022 a los 73 años en su apartamento de Manhattan, en lo que las autoridades determinaron como una muerte accidental por caída.

Ivanka también abordó el costo profesional que implicó incorporarse al gobierno de su padre. Cerró su marca de moda y joyería —que generaba cerca de 800 millones de dólares en ventas anuales— para ocupar su propia oficina en el Ala Oeste de la Casa Blanca como asesora presidencial entre 2017 y 2021.

Tras el fin de esa etapa, Ivanka se alejó de la vida pública y se instaló en Florida con su esposo Jared Kushner y sus tres hijos. En 2023 cofundó Planet Harvest, una iniciativa para reducir el desperdicio de alimentos y apoyar a agricultores mediante el uso de producción excedente.

En la entrevista, Ivanka declaró que decidió alejarse permanentemente de la política para proteger a sus hijos del costo emocional que presenció durante su tiempo en la Casa Blanca.

La entrevista en The Diary of a CEO representa una de sus apariciones públicas más extensas y personales desde que presentó a su padre ante la nación durante la campaña de 2020, y sus palabras sobre los privilegios y las heridas de la infancia han reavivado el interés del público en su historia personal.