Cubanoamericanos expresan temor e incertidumbre ante las negociaciones entre EE.UU. y Cuba

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La comunidad cubanoamericana vive un momento de profunda ambivalencia emocional ante la escalada de tensiones entre Washington y La Habana, con negociaciones en curso y opciones sobre la mesa que van desde acuerdos económicos hasta un cambio de régimen o una operación militar, según testimonios recogidos este sábado por USA Today.

El contexto que alimenta esa tensión es una escalada sin precedentes. Desde enero, el bloqueo petrolero impulsado por la administración Trump redujo las importaciones energéticas de Cuba entre un 80% y un 90%, provocando apagones de entre 20 y 30 horas diarias en más del 55% del territorio.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva ampliando las sanciones contra Cuba, apuntando a individuos y entidades cómplices de «corrupción gubernamental o graves violaciones de derechos humanos».

Guillermo Grenier, sociólogo cubanoamericano de la Universidad Internacional de Florida y director del FIU Cuba Poll desde 1991, resume el estado de ánimo de la diáspora con una frase que lo dice todo: «En este momento, la comunidad está salvajemente optimista y salvajemente temerosa al mismo tiempo».

Grenier, nacido en La Habana y radicado en Estados Unidos desde los años sesenta, reconoció que su entusiasmo inicial se fue apagando ante la incertidumbre de lo que vendría después.

«Cuando escuché por primera vez que algo iba a pasar, se me levantó el ánimo porque sé que los cubanos realmente necesitan algo», dijo.

«Pero cuando lo piensas y te preguntas qué va a pasar después, se vuelve abrumador. No hay ningún héroe aquí y no hay un camino claro».

Su mayor preocupación es la violencia política. Advirtió que si Estados Unidos toma el control económico de la isla, «en unas décadas tendremos otra Revolución Cubana».

Las negociaciones entre EE.UU. y Cuba confirmadas en abril han generado reacciones encontradas. Andrew Otazo, cubanoamericano de 39 años y nativo de Miami, no oculta su pesimismo: «No tengo esperanza para el pueblo cubano. Cuba es una llaga gigante que llora en el cuerpo de los cubanoamericanos. Es una tragedia».

Austin Ibarra, de 26 años, siente que el momento «parece algún tipo de punto de inflexión», pero no sabe en qué dirección. Advirtió que la libertad no puede ser genuina si sus condiciones son impuestas desde afuera. «Cuba no puede ser libre si las condiciones de su libertad le son impuestas por la fuerza de Estados Unidos», señaló.

El régimen cubano rechazó en abril el ultimátum de EE.UU. para liberar a presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, lo que complica aún más cualquier acuerdo que satisfaga a todos los sectores de la diáspora.

Nikky Gonzalez, cubanoamericana de 31 años radicada en Washington D.C., es más optimista, aunque con cautela. Propone un acuerdo de territorio similar al que Estados Unidos mantiene con Puerto Rico.

«No queremos que sea como lo que está pasando en Venezuela o como lo que ha pasado en Oriente Medio, donde entramos, derrocamos al gobierno y dejamos a todos a su suerte», dijo. «El comunismo es malo. Sabemos que Miguel Díaz-Canel y todo eso es malo. Pero ¿quién sabe si hay algo peor?»

Una encuesta del Miami Herald de abril reveló que el 79% de cubanos y cubanoamericanos en el sur de Florida apoya una intervención militar de EE.UU. en Cuba, aunque las voces más jóvenes de la comunidad muestran posiciones más matizadas.

El exilio también firmó en Miami el Acuerdo de Liberación, un documento que exige elecciones libres y una transición democrática en tres fases.

El permiso estadounidense para comerciar con petróleo ruso en tránsito hacia Cuba vence el 16 de mayo, una fecha que analistas señalan como escenario incierto para el cambio y que podría marcar el próximo punto de quiebre en una crisis que lleva décadas gestándose.