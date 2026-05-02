Armada estadounidense celebra éxito de ejercicio FLEX2026: «La flota híbrida está lista»

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La Cuarta Flota de la Marina de EE.UU. (USNAVSOUTH) declaró ayer el éxito del ejercicio FLEX2026, afirmando en su cuenta oficial que «la flota híbrida está lista» tras siete días de operaciones con sistemas no tripulados e inteligencia artificial integrados a fuerzas navales convencionales.

El ejercicio se realizó del 24 al 30 de abril en Cayo Hueso (Key West, Florida), organizado por USNAVSOUTH y la Cuarta Flota, con participación de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur (JIATF-South), responsable de la interdicción de narcotráfico en el Caribe y Centroamérica.

Según el hilo publicado en X por la Cuarta Flota, «durante siete días, sistemas no tripulados habilitados con inteligencia artificial se integraron con fuerzas navales para detectar, rastrear y eliminar amenazas ilícitas en el mar».

El resultado, según la misma fuente: «mayor alcance, decisiones más rápidas y acción decisiva».

FLEX2026 fue la primera edición del programa en demostrar una cadena de acción completa: desde la detección hasta el compromiso cinético. Ediciones anteriores del programa FLEX —activo al menos desde 2022— se limitaban a tareas individuales como rastreo e identificación.

Las plataformas desplegadas incluyeron el dron de larga resistencia Vanilla UAS, capaz de volar hasta diez días cubriendo 15,000 millas náuticas; el vehículo de superficie no tripulado Tsunami USV, al que personal militar cargó munición durante el ejercicio; los drones Orca UAS y Aerosonde UAS; el buque de combate litoral USS Wichita (LCS 13); helicópteros MH-60; una aeronave Beechcraft Super King y el buque de investigación NAWC 38.

Los sistemas no tripulados localizaron, fijaron, rastrearon y comprometieron embarcaciones capturadas de narcotráfico, culminando en interdicciones de aplicación de ley y ataques cinéticos que destruyeron varias embarcaciones.

El Contralmirante Carlos Sardiello, comandante de USNAVSOUTH/4th Fleet, destacó que el ejercicio demostró cómo «los nuevos avances tecnológicos aumentan la conciencia del dominio marítimo, contrarrestan el tráfico ilícito y defienden nuestra patria».

FLEX2026 se enmarca en una acelerada militarización tecnológica del Caribe. El Comando de Guerra Autónoma (SAWC) fue creado por SOUTHCOM el 21 de abril, apenas tres días antes del inicio del ejercicio, con sede en Miami y bajo órdenes del general Francis L. Donovan.

Ese nuevo comando se alinea con las prioridades del Pentágono, cuyo Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG) solicitó 54,600 millones de dólares para drones en el año fiscal 2027, frente a 225.9 millones en 2026.

Paralelamente, la Operación Southern Spear lleva activa desde septiembre de 2025 y hasta mediados de abril registró aproximadamente 52 ataques cinéticos letales contra embarcaciones narco en el Caribe, con un costo estimado de 3,000 millones de dólares.

Cuba se encuentra dentro del radio operativo de todas estas actividades. Se han documentado vuelos de drones MQ-4C Triton y aviones RC-135 Rivet Joint cerca de la costa norte de la isla, mientras que la defensa antiaérea cubana exhibe equipos obsoletos frente a esta nueva generación de sistemas autónomos.

«Así es como aseguramos el dominio marítimo», concluyó la Cuarta Flota en su comunicación oficial, en lo que representa el despliegue militar más ambicioso de EE.UU. en el Caribe en años recientes.