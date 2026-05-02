“¡Que sea ya!”: Avalancha de reacciones de cubanos tras anuncio de Trump sobre tomar Cuba

Donald Trump Foto © whitehouse.gov

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Las declaraciones de Donald Trump sobre que Estados Unidos “tomará Cuba casi inmediatamente” provocaron una reacción masiva en la comunidad cubana en redes sociales, especialmente en la publicación de CiberCuba en Facebook, donde se acumularon cientos de comentarios en pocas horas.

Una parte significativa de los mensajes estuvo marcada por la urgencia. Numerosos usuarios pidieron que la acción ocurra “ya”, sin más anuncios ni demoras.

“Que sea hoy”, “acaba de hacerlo”, “para luego es tarde”, “dale ya”, “apúrate”, “hazlo de una vez” y “no hables más y actúa” fueron algunas de las frases más repetidas.

El tono en estos comentarios fue directo y desesperado. “Acaba con esta agonía”, “este pueblo no aguanta más”, “nos tienes esperando desde enero”, “no nos hagas sufrir más”, “libertad para Cuba ya” y “por favor, ayúdennos” resumen el sentimiento dominante en este grupo.

También abundaron expresiones de ansiedad e impaciencia: “¿cuándo?”, “¿para qué año?”, “¿qué estás esperando?”, “nos tienes con los nervios destrozados”, “esto no aguanta más” y “ya es hora”.

Algunos incluso bromearon con la espera: “que diga el día para enfriar las cervezas”, “a ver si me da tiempo a recoger los mandados de la bodega” o “llevo días soñando con aviones y barcos”.

Otros comentarios, en la misma línea de urgencia, mezclaron esperanza con presión directa: “dale, estamos listos”, “aquí te estamos esperando”, “métete ya”, “acaba de entrar”, “libertad ya” o “arrasa con el comunismo”. También se repitieron consignas como “Patria y Vida”, “Cuba libre” y mensajes de fe en un cambio inmediato.

Sin embargo, junto a esa avalancha de llamados a actuar, apareció otro bloque igual de ruidoso marcado por el escepticismo. “Cuando lo vea lo creo”, “bla, bla, bla”, “más de lo mismo”, “otra vez lo mismo”, “lleva meses en eso” y “el cuento de nunca acabar” fueron algunas de las respuestas más frecuentes.

Muchos usuarios ironizaron con la repetición del discurso: “otra temporada más”, “capítulo 47”, “la serie más larga de la historia”, “ni las novelas tienen tantos capítulos” o “todos los viernes sale lo mismo”. Otros fueron más directos: “no hace nada”, “habla mucho y no cumple”, “puro cuento”, “no le creo nada” o “si pudiera, no lo anunciaría”.

El humor, como es habitual, apareció constantemente. “¿Qué temporada es esta?”, “Netflix se queda corto”, “ya esto es una serie”, “esto parece una película”, “sube el telón y baja el telón” o “ni la Rosa de Guadalupe” reflejan cómo muchos cubanos procesaron la situación con ironía.

También hubo comentarios cargados de burla: “perro que ladra no muerde”, “estás que vas y no vas”, “el mismo cuento de siempre”, “infladera nada más”, “no te anuncies y dale” o “deja la muela y actúa”.

En medio de ese choque entre urgencia y descreimiento, emergieron voces de preocupación. Algunos advirtieron sobre el riesgo de una intervención militar: “una guerra sería un infierno”, “las balas no tienen nombre”, “el pueblo pagará las consecuencias”, “piensen en los niños” o “esto sería destrucción y muerte”.

Otros pidieron evitar el conflicto armado: “no queremos guerra”, “esto hay que resolverlo entre cubanos”, “una intervención no es la solución” o “no es lo mismo llamarla que verla llegar”.

También hubo comentarios que mezclaron crítica política con frustración social: “el único perjudicado es el pueblo”, “esto es política”, “todo es propaganda”, “siguen jugando con la gente” o “tienen al pueblo ilusionado y nada pasa”.

Algunos usuarios cuestionaron directamente al mandatario estadounidense: “habla demasiado”, “no cumple”, “todo es mentira”, “está jugando con Cuba” o “solo quiere protagonismo”.

Aun así, el volumen de mensajes que exigió acción inmediata destacó claramente sobre el resto. La insistencia en frases como “ya”, “ahora”, “sin más anuncios” o “no lo digas más y hazlo” revela el nivel de desesperación acumulado.

En paralelo, otros comentarios reflejaron el desgaste emocional: “ya estoy cansado”, “no creo nada”, “esto cansa”, “si va a pasar que pase ya” o “nos tienen en ascuas”.

La conversación también dejó ver el contexto cotidiano en la isla, con referencias constantes a apagones, escasez y dificultades diarias: “ni en apagón se ven esas películas”, “a ver si da tiempo de ir a la bodega”, “esto no da más” o “la situación está peor que nunca”.

En conjunto, las reacciones formaron un mosaico intenso y contradictorio: llamados desesperados a una acción inmediata, burlas ante lo que muchos ven como promesas repetidas, y advertencias sobre los riesgos de un conflicto.

Pero si algo queda claro entre cientos de comentarios es la urgencia que sienten muchos cubanos. Más allá de posturas políticas o ideológicas, una frase se repite con fuerza en distintas formas: “que sea ya”.