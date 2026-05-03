Bruno Rodríguez dice que Cuba "no es un Estado ineficaz", mientras la realidad cotidiana contradice el relato oficial

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó este sábado que “Cuba es un Estado asediado, Cuba es un Estado agredido, no es un Estado ineficaz”, en medio de nuevas sanciones de Estados Unidos y amenazas de escalada militar.

La declaración tuvo lugar durante su intervención en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba "Por un mundo sin bloqueo: solidaridad activa en el Centenario de Fidel", que sesionó hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Según el jefe de la diplomacia cubana, la idea de que Cuba es un Estado fallido constituye "una de las matrices principales que el imperialismo ha intentado sembrar en las conciencias de las personas".

En lo que va de 2026, el presidente Donald Trump ha calificar a Cuba como "Estado fallido" o "nación fracasada" al menos tres veces, incluido el 3 de febrero, cuando firmó la Orden Ejecutiva 14380 que recortó entre el 80 % y el 90 % de las importaciones de crudo cubanas.

El 16 de abril, en el acto por el aniversario 65 de la batalla de Playa Girón, el gobernante Miguel Díaz-Canel ya había insistido con su propia versión. "Cuba no es un Estado fallido. Cuba es un Estado cercado", dijo en esa ocasión.

Ahora es Rodríguez quien retoma la fórmula con una variante semántica, pero la realidad que viven los cubanos cuenta una historia diferente, en la cual muchas veces las instituciones se desentienden de las múltiples denuncias ciudadanas sobre el mal funcionamiento de los servicios, o las persistentes trabas que impone el mastodónico e ineficiente aparato burocrático gubernamental.

Asimismo, el argumento del embargo como causa principal de los males de Cuba es una constante del discurso oficial del régimen, sobre todo después de 1991, y es utilizado sistemáticamente para eludir la responsabilidad de 67 años de gestión económica fallida bajo el modelo comunista.

Desde que entró en vigor la orden ejecutiva de enero, Cuba operó cuatro meses consecutivos sin importar una sola gota de combustible, funcionando únicamente con producción nacional que cubre apenas el 40 % de sus necesidades, según admitió el propio Díaz-Canel en una entrevista transmitida el 21 de abril.

Los apagones han llegado a 30 y hasta 40 horas consecutivas en algunas comunidades, y el régimen reconoció una lista de más de 96,000 personas pendientes de cirugía, incluyendo más de 11,000 niños.

La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2 % para Cuba en 2026, la más grave desde el Período Especial de los años de la década de 1990.

En octubre de 2025, cuando Díaz-Canel negó por primera vez que Cuba fuera un "Estado fallido" durante el huracán Melissa, la respuesta popular en redes sociales fue contundente: "Cuba no es un Estado fallido, es un país fallecido".

En enero, una periodista extranjera describió La Habana con basura acumulada en las esquinas, edificios derrumbándose y familias cocinando con leña y carbón.

En su discurso, Rodríguez citó textualmente a Trump diciendo "hablando de un lugar llamado Cuba, del cual tomaremos el control casi de inmediato", y calificó el bloqueo energético como "un acto de guerra equivalente a un bloqueo naval, tipificado en el derecho internacional".

El Canciller también confirmó que existen intercambios con Washington, pero fue categórico en que "no forma parte de ese intercambio, no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba".

El encuentro reunió a 766 delegados de 152 organizaciones de 36 países, y se celebró un día después de que Trump firmó una nueva orden ejecutiva de sanciones que bloquea bienes en Estados Unidos de personas vinculadas al régimen en sectores de energía, defensa, metales, finanzas y seguridad.

El único alivio energético que ha recibido la isla en meses fue un cargamento ruso de 730,000 barriles de petróleo donados gratuitamente —suficiente para apenas diez días de consumo—, que el propio Díaz-Canel calificó de "simbólico".

Mientras el régimen insiste en que Cuba es un Estado "agredido" y no "ineficaz", la escalada de amenazas de Trump y el deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla sitúan al pueblo cubano en el centro de una tensión que ningún discurso oficial puede disimular.