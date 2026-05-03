Trump sobre acuerdo con Irán: «Aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho a la humanidad»

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Donald Trump advirtió este sábado que difícilmente aceptará la nueva propuesta enviada por Irán, al publicar en su red social Truth Social que el país persa «aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto» por lo que ha hecho a la humanidad durante los últimos 47 años.

En su mensaje, Trump señaló que revisará «pronto» el plan que Irán acaba de enviar, pero anticipó su escepticismo: «No puedo imaginar que sea aceptable, dado que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho a la Humanidad y al Mundo durante los últimos 47 años».

La publicación se produce dos días después de que Irán enviara una nueva propuesta a Washington a través de mediadores paquistaníes, el 30 de abril de 2026, en medio de un alto al fuego extendido que Trump aceptó a petición de Pakistán el 21 de abril, pese a declararse insatisfecho con las ofertas iraníes.

El conflicto se desató el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una campaña militar conjunta entre EE.UU. e Israel que destruyó el 90% del arsenal de misiles iraníes y eliminó a 49 altos mandos, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, lo que colapsó el tráfico naval en un 97% y disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El 8 de abril entró en vigor un alto al fuego temporal mediado por Pakistán, condicionado a la reapertura del Estrecho de Ormuz y a negociaciones en Islamabad, que fracasaron tras 21 horas sin acuerdo.

Las posiciones siguen siendo incompatibles: Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y «cero enriquecimiento», mientras Teherán ha ofrecido pausas limitadas y ha reclamado hasta 270,000 millones de dólares en compensaciones de guerra.

El 16 de abril, Trump afirmó que Irán había aceptado detener su programa nuclear, declaración que Teherán no confirmó, y tres días después amenazó con «volar todo el país» si Irán no firmaba un acuerdo.

El mismo sábado en que Trump publicó su advertencia, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, llamó a librar una «yihad económica y cultural» contra los enemigos del país, en un contexto de inflación anual del 72%, depreciación del rial superior al 50% y contracción del PIB del 2,5%.

La delegación negociadora de EE.UU. ha estado encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto a Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes lideraron las conversaciones de paz en Islamabad.

Trump también afirmó este sábado que Irán se encuentra en «estado de colapso» y reiteró su exigencia de reapertura del Estrecho de Ormuz, mientras el alto al fuego extendido sigue en vigor sin que las partes hayan acercado sus posiciones.