¿Qué harán los cubanos si ven el portaaviones Abraham Lincoln en el Malecón?

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La sola imagen parece sacada de una película, pero hoy ya no suena imposible: un portaaviones estadounidense frente al Malecón de La Habana, a pocos metros de la costa, como amenaza directa al régimen.

La pregunta no es solo qué haría el régimen cubano. La pregunta clave es otra: ¿qué harían los cubanos de a pie?

La respuesta no es simple, pero sí hay señales claras.

Cuba vive uno de los momentos más críticos de su historia. Apagones de más de 20 horas, escasez extrema, colapso de servicios básicos y un deterioro acelerado de la vida cotidiana han empujado al país a una situación límite.

A esto se suma un aumento sostenido de protestas espontáneas por comida, electricidad y condiciones de vida, pese a una represión que sigue siendo sistemática.

En ese contexto, la reacción de los cubanos no sería uniforme, pero sí predecible en tres grandes direcciones.

La primera: la explosión contenida

Hay un cansancio acumulado que no es teórico, es físico. Hambre, oscuridad, inflación galopante, desabastecimiento, colas interminables, desplome de la producción, proliferación de basuras y enfermedades, hospitales sin recursos.

Ese desgaste ha generado una presión social que ya se ha expresado antes, como en el 11 de julio de 2021, y que hoy vuelve a crecer en forma de cacerolazos, protestas nocturnas y estallidos locales.

Si un portaaviones aparece frente a La Habana, muchos no lo verían como una amenaza, sino como una señal. Una señal nunca vista en 67 años de relaciones conflictivas con la potencia vecina. La señal de que algo puede cambiar. Y eso podría actuar como catalizador.

Quizás no sería una movilización organizada. Quizás empezaría por ser algo más caótico que podría crecer hasta convertirse en un estallido masivo con los cubanos tomando las calles.

Quizás podría empezar con gente saliendo a los balcones, a las calles, mirando al mar, comentando en voz alta lo que hasta ahora se dice en voz baja. En algunos barrios, podría traducirse en protestas inmediatas y espontáneas. En otros, en una expectativa tensa.

Y esa reacción popular podría catalizar protestas más masivas, organizadas y movidas por una dinámica social inédita: la del miedo que cambia de bando, pues los cubanos sentirían que ahora sí tienen una potencia militar que les protegería en caso de represión violenta de su libertad de expresión y manifestación.

Porque el cubano no necesita que le expliquen lo que está pasando. Lleva años esperando un punto de quiebre y una reacción de la comunidad internacional que ponga punto final a lo que ellos, indefensos frente a una dictadura totalitaria, no pueden conseguir por medios pacíficos.

La segunda reacción: el miedo

El régimen ha construido durante décadas un aparato de control basado en la vigilancia, la represión y el castigo ejemplar. Las detenciones tras protestas recientes, los presos políticos y la persecución a disidentes siguen siendo una realidad cotidiana.

Ese miedo no desaparece porque aparezca un barco en el horizonte.

Muchos cubanos pensarían primero en las consecuencias: ¿qué pasa si salgo?, ¿qué pasa si esto no cambia?, ¿qué pasa si hay violencia? La experiencia pesa. El 11J y otra serie de protestas posteriores han dejado una lección clara: protestar tiene costo.

Por eso, aunque el descontento es profundo, no todos se lanzarían a la calle. Habría cautela, silencio, observación. Gente esperando a ver quién da el primer paso, cómo respondería el régimen a ese primer paso, y qué reacción provocaría la respuesta del régimen en la administración Trump.

La tercera: la fractura emocional

Las reacciones en redes ya anticipan un escenario dividido, pero no necesariamente dominado por el miedo a una guerra total.

Hay quienes piden acción inmediata, incluso sin más anuncios. Otros no creen nada. Y un tercer grupo observa con cautela, tratando de entender qué tipo de escenario podría abrirse realmente.

Ese matiz es clave. Todo parece indicar que, de ocurrir una acción militar, no se trataría de una invasión clásica ni de un conflicto prolongado.

Los precedentes más recientes apuntan a otro tipo de dinámica: operaciones puntuales, rápidas y quirúrgicas, dirigidas a objetivos estratégicos que dejen al régimen sin capacidad de respuesta efectiva, como ocurrió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro tras ataques selectivos a instalaciones clave.

Bajo ese prisma, la percepción dentro de Cuba cambia. No es tanto el miedo a una guerra abierta, sino la incertidumbre sobre un golpe rápido que altere completamente el equilibrio de poder en cuestión de horas o días.

Muchos cubanos no están pensando en bombardeos masivos, sino en un escenario donde el régimen quede paralizado, sin margen de maniobra. Esa posibilidad —más concreta y menos abstracta— convive con el deseo de cambio inmediato.

A eso se suma un factor decisivo: el desgaste interno del sistema. Este contexto reduce el margen de maniobra del régimen no solo en términos económicos, sino también en control social. El nivel de apoyo popular es uno de los más bajos en décadas, y eso pesa en cualquier escenario de crisis.

Además, el precedente venezolano ha cambiado las reglas del juego. La operación que terminó con la captura de Maduro y forzó una reconfiguración del poder envió un mensaje claro: Estados Unidos no necesita una guerra prolongada para intervenir decisivamente.

Eso introduce una variable clave en el cálculo del régimen cubano.

Si decide emplear la violencia masiva contra manifestantes en un contexto de alta tensión —por ejemplo, ante protestas desencadenadas por un evento como la presencia de un portaaviones— el riesgo de una respuesta externa aumenta considerablemente.

No sería necesariamente una invasión, sino una escalada controlada, dirigida a neutralizar capacidades específicas. Ese factor actúa como límite.

Entonces, ¿qué pasaría realmente?

Lo más probable es un escenario de tensión extrema, con protestas localizadas, movimientos sociales espontáneos y una población atenta a cada señal. No una guerra, sino un momento de altísima presión donde cada actor mide sus pasos.

El cubano lleva años esperando un punto de quiebre. No necesariamente un conflicto, sino un evento que rompa la inercia.

Un portaaviones frente al Malecón podría representar exactamente eso.

No implicaría por sí solo un cambio inmediato, pero sí algo igual de relevante: la sensación de que la impunidad que durante décadas ha gozado un régimen violento puede romperse.

Y en un país donde el control se ha sostenido en gran medida sobre la percepción de que nada cambia, alterar esa idea puede ser el inicio de un proceso mucho más profundo.