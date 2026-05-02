Trump amenaza con enviar portaviones a costas cubanas para forzar rendición del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país «tomará Cuba casi inmediatamente» y amenazó con desplegar un portaviones a cien metros de las costas de la isla para forzar la rendición del régimen, según declaraciones recogidas por El País durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.
«A nuestro regreso de Irán, enviaremos uno de nuestros portaviones, quizá el Abraham Lincoln, haremos que se acerque, se detenga a cien metros de la orilla y ellos contestarán: muchas gracias, nos rendimos», declaró Trump ante los asistentes al evento.
El mandatario condicionó la acción a concluir primero las operaciones militares en Irán: «Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos».
Trump cometió un error al describir el Abraham Lincoln como «el mayor del mundo»; ese título corresponde al USS Gerald R. Ford, que opera actualmente en Oriente Medio junto al propio Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush en el marco de la Operación Epic Fury contra Irán.
Las declaraciones se produjeron el mismo día en que Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía y endurece las sanciones contra Cuba, bloqueando todos los bienes en territorio estadounidense de personas vinculadas a sectores clave de la economía cubana: energía, defensa, minería y servicios financieros.
La medida, que entra en vigor de inmediato sin notificación previa para evitar transferencias de fondos, también prohíbe la entrada a EE.UU. a funcionarios, colaboradores y familiares adultos de los designados, y extiende sanciones secundarias a bancos extranjeros que faciliten transacciones con los afectados.
El documento firmado por Trump señala que las políticas del régimen cubano «continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos» y que «resultan repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas».
La nueva orden complementa la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró emergencia nacional por considerar a Cuba una amenaza a la seguridad de EE.UU. e impuso un embargo energético. Desde entonces, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros, cortando entre el 80% y el 90% de las importaciones petroleras cubanas.
Las amenazas de Trump no son nuevas. En febrero dijo que «tendría el honor de tomar Cuba» y que una operación militar «no sería muy difícil». En marzo declaró a CNN que «Cuba va a caer bastante pronto» y que «Cuba está lista, después de 50 años». El pasado 27 de abril, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Cuba «solo tiene dos destinos: ninguno bueno».
La congresista María Elvira Salazar celebró la nueva orden ejecutiva en la red social X: «La era de la política de apaciguamiento ha terminado: no permitiremos que un régimen alineado con nuestros enemigos opere a solo 150 kilómetros de nuestras costas».
El régimen respondió a la escalada trasladando el desfile del 1 de mayo a la Tribuna Antiimperialista frente a la embajada de EE.UU. en La Habana, bajo la consigna «La Patria se defiende», presidido por Raúl Castro y Díaz-Canel. El 29 de abril, Díaz-Canel ya había declarado que «no hay excusa para justificar una agresión contra la isla», en el contexto del ejercicio militar estadounidense Flex2026 con drones, inteligencia artificial y patrullas navales desde Cayo Hueso.
La economía cubana atraviesa su peor crisis en décadas, con apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una contracción proyectada del 7,2% para 2026, acumulando una caída del 23% desde 2019.
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Estados Unidos y Cuba bajo la administración Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha tomado Donald Trump contra el régimen cubano?
La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, incluyendo bloqueos de bienes en territorio estadounidense, sanciones a entidades extranjeras que hacen negocios con Cuba y restricciones de entrada a EE.UU. para funcionarios cubanos y sus familias. Estas medidas buscan aislar financieramente a Cuba y bloquear sus importaciones de petróleo.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las amenazas de Estados Unidos?
Ante las amenazas y sanciones de EE.UU., el régimen cubano ha respondido trasladando eventos simbólicos y reforzando la retórica de resistencia. Han realizado desfiles y manifestaciones bajo el lema "La Patria se defiende", y líderes como Díaz-Canel han declarado que no hay justificación para una agresión contra la isla. El régimen acusa a Washington de "castigo colectivo" y desafía a levantar las sanciones.
¿Qué impacto tienen las sanciones de EE.UU. en la economía cubana?
Las sanciones han agravado la crisis económica en Cuba, resultando en apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una contracción proyectada del PIB del 7,2% para 2026. La falta de petróleo importado debido a las sanciones ha exacerbado la situación energética en la isla.
¿Por qué considera Donald Trump que Cuba es una amenaza para la seguridad de EE.UU.?
Trump considera que Cuba es una amenaza debido a sus alianzas con países hostiles como Rusia, China e Irán, y su apoyo a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Además, acusa al régimen cubano de albergar bases de inteligencia extranjera que amenazan directamente la seguridad nacional de EE.UU.
¿Es posible que Estados Unidos realice una acción militar contra Cuba?
Aunque Trump ha mencionado la posibilidad de una acción militar, la administración ha priorizado las sanciones económicas y diplomáticas como herramientas de presión. Sin embargo, el Pentágono ha estado listo para actuar si se ordena, y la retórica de Trump ha incluido declaraciones sobre un posible "nuevo amanecer" para Cuba.
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