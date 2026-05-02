Santiago de Cuba exhibe su “entusiasmo revolucionario”: emblemática calle Trocha casi vacía en "celebración" del Primero de Mayo

Según el sectorial de Cultura, la Orquesta Chepin Choven dijo "presente" en Trocha y calle 6

Mientras el régimen organizaba desfiles por el Primero de Mayo en todo el país este viernes, la emblemática calle Trocha de Santiago de Cuba se mostraba casi desierta en un video compartido por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, que resume en 18 segundos el estado real de una ciudad sin ánimo ni razones para festejar.

Resultaron elocuentes los comentarios de los santiagueros en la publicación. "Que van a celebrar si no hay corriente", escribió Nalia Pera.

"Es que no hay billete, y el poquito que hay es para comer", añadió Joaquin Antonio Perz Pavón. "La gente anda resolviendo sus problemas, no están pa eso", resumió Blanquita Blanca La Rosa.

Otros fueron más directos. "Ya ha sido demasiado, les han matado los sueños, las esperanzas, la alegría y ese tin fiestero que tenía el cubano. Malditos dictadores han destruido mi país", escribió Rafhael Cabello.

Leo Milanés recordó tiempos distintos cuando "no se podía caminar de la cantidad de gente", al tiempo que Aissa López sentenció: "Aquí no hay nada para celebrar, esa es la realidad".

Por su parte, imágenes compartidas por la página en Facebook Culturales en Santiago de Cuba, destacó la presencia de la Orquesta Chepin Choven en Trocha y calle 6, frente a un exiguo grupo de expectadores.

El hartazgo tiene causas concretas. Santiago de Cuba figura entre las cinco provincias con inseguridad alimentaria extrema según un informe de abril del Food Monitor Program.

Asimismo, la Empresa Eléctrica provincial confirmó apagones de hasta 24 horas diarias, y el costo de vida supera los 50,000 pesos mensuales por persona, mientras el salario promedio estatal ronda los 15 dólares.

El cuadro del Primero de Mayo en Santiago no se limitó a calles vacías. Decenas de exreclusos recién liberados fueron obligados a desfilar bajo amenaza de perder beneficios legales o regresar a prisión, según denuncias documentadas por el propio Mayeta. "No fueron por convicción. Fueron por miedo", afirmó el periodista.

Además, fue categórico sobre el fondo del asunto. "Lo más grave no es obligar a desfilar. Lo más grave es convertir la libertad condicional en una cadena invisible. Usar el miedo como herramienta política no es patriotismo. Es control", puntualizó

También se viralizó el caso de un cubano residente en España que expuso a su padre tras verlo desfilar con copa en mano en la Plaza Antonio Maceo, mientras lo sostiene económicamente desde el exterior.

"Aunque sea mi sangre, súbelo Mayeta", autorizó el hijo. Luego declaró: "Totalmente triste. Me levanto a las 5:30 a.m., y veo muchos mensajes que solo les importa la ayuda económica y ver esto ahora, me decepciona".

En paralelo, la prensa oficialista cubana se empeñó en mostrar desfiles masivos que los videos ciudadanos contradicen. En La Habana, el régimen trasladó el acto central de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista —un espacio más compacto— bajo el argumento de "austeridad", lo que analistas interpretaron como un reconocimiento tácito de la incapacidad para movilizar multitudes.