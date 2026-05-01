Ministro de Transporte protagoniza gesto simbólico en una parada en medio del colapso estructural del sector que dirige

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El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, detuvo este jueves su vehículo oficial en una parada de la Vía Monumental, frente a la Villa Panamericana en La Habana, y ofreció llevar a cinco personas que esperaban transporte para ir al trabajo o a citas médicas, según relató en Facebook el testigo Geny Andres Bará.

El hecho ocurrió a las 7:45 de la mañana, cuando un panel blanco con las siglas del Ministerio de Transporte (Mintrans) se detuvo espontáneamente en la parada.

Rodríguez se asomó a la ventanilla y pidió adelantar en su recorrido a los pasajeros, generando una reacción inmediata entre quienes estaban presentes.

Captura de Facebook/Geny Andrés Bará

"Que un ministro detenga voluntariamente el auto donde viaja en una parada de ómnibus a las 7:45 am repleta de personas desesperadas por llegar a su trabajo o una cita médica, en un país en crisis energética y un transporte público casi en cero, es digno de admirar y tener en cuenta", escribió Bará.

El gesto contrasta con la conducta habitual que el mismo testigo describe en esa parada. "Muchas veces en esta misma parada muchos autos estatales con capacidad de aliviar la crisis se niegan a parar, incluso ante la señal de los inspectores, porque en ellos viajan el director o el gerente fulano o mengano de tal, ignorando con total desprecio la necesidad de la población".

La paradoja es evidente, con la recogida de pasajeros en una parada por parte de quien encabeza el ministerio responsable del sistema de transporte que los tiene varados durante horas.

El colapso del sector es estructural. La producción de autobuses cayó de 473 unidades en 2019 a solo 12 proyectadas para 2026, una reducción del 97,5%, y el transporte estatal de pasajeros se desplomó un 93% entre enero y septiembre de 2025.

En marzo, el propio Rodríguez reconoció en el programa oficialista Mesa Redonda que los ómnibus nacionales operan con una sola salida diaria, los trenes circulan una vez cada ocho días y el ferry a la Isla de la Juventud tiene solo dos frecuencias semanales.

En Ciego de Ávila, solo dos de 135 rutas de autobuses funcionan con frecuencias mínimas e irregulares. En Las Tunas, prácticamente todas las salidas de ómnibus fueron suspendidas, dejando solo un servicio nocturno hacia La Habana.

El 6 de febrero el transporte urbano en La Habana colapsó por completo, pues ninguna ruta operó ese día por falta de combustible.

Pese a presidir ese desastre, Rodríguez tiene antecedentes de viajar en almendrones y subir a guaguas repletas como un pasajero más, según el mismo testigo.

Esa imagen de cercanía le ha valido un respaldo inusual entre los cubanos. Una encuesta impulsada por una veintena de medios independientes, abiertas hasta este 1 de mayo, lo identifica como el funcionario del gobierno con mayor respaldo residual, con 43 menciones favorables en la pregunta abierta.

En esa misma encuesta, el 94 % de los participantes declaró no confiar en nadie del gobierno cubano. Uno de los encuestados lo describió como "el único que se salva".

A inicios de 2025 el titular de Transporte escribió en su perfil de Facebook que el año anterior "no fue lo que soñábamos", mientras admitió que se incumplieron "algunos" indicadores de su sector.

El gesto de ayer en la Monumental, aplaudido en redes sociales, no cambia la realidad de millones de cubanos que siguen esperando en paradas vacías.