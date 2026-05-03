Pronostican calor intenso en el Sur de Florida y posibles temperaturas récord

Clearwater Beach, en Florida, en el segundo lugar de EE.UU. en 2026, según Tripadvisor

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El sur de Florida atraviesa este fin de semana un episodio de calor intenso con temperaturas máximas cercanas a niveles récord en Miami y Fort Lauderdale, según el equipo meteorológico NEXT Weather de CBS4.

Miami alcanzó una temperatura máxima pronosticada de 92°F (33.3°C) el sábado, apenas 1°F por debajo del récord histórico del 2 de mayo de 93°F establecido en 1937, mientras que Fort Lauderdale llegó a 91°F, a solo dos grados del récord de 93°F fijado en 2002.

Las temperaturas de sensación térmica en toda el área metropolitana se situaron en el rango alto de los 90°F, con posibilidad de alcanzar los 100°F en Miami entre la 1 p.m. y las 4 p.m.

Incluso en los Cayos de Florida, la sensación térmica osciló entre 90 y 95°F durante el fin de semana.

West Palm Beach registró un índice de calor de 101°F el sábado, la primera temperatura de sensación de triple dígito del año en toda la región.

Las temperaturas del fin de semana estuvieron entre cuatro y ocho grados Fahrenheit por encima de los promedios históricos para esta época del año, impulsadas por vientos del suroeste provenientes de un sistema de alta presión sobre el Atlántico y un frente estacionario en el Golfo de México.

Este episodio se suma a una tendencia de calor extremo recurrente en la región. En mayo de 2024, Miami registró el mayo más caluroso de toda su historia, con un índice de calor de 112°F el 18 de ese mes, rompiendo el récord diario anterior por 11°F.

Ese mismo mes, Fort Lauderdale alcanzó 98°F el 13 de mayo de 2024, el día más caluroso en 15 años para esa ciudad.

En julio de 2025, una ola de calor extremo continuó afectando Florida con sensaciones térmicas de hasta 105°F en el sur del estado.

Los avisos de calor excesivo en Miami-Dade y Broward se activan cuando el índice de calor supera los 105°F durante al menos dos horas consecutivas, umbral que no se alcanzó en este episodio.

El calor de este fin de semana, sin embargo, será de corta duración: un frente frío llegó hoy al sur de Florida trayendo amenaza de lluvias, tormentas e inundaciones repentinas.

Tras el paso del frente, las temperaturas descenderán incluso por debajo de lo habitual para la época, con el pronóstico de los próximos siete días indicando probabilidad de lluvias hasta el martes, antes de que el tiempo se despeje y los termómetros regresen a mediados de los 80°F.