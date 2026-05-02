¿Recibirán reembolsos los pasajeros tras cierre abrupto de Spirit Airlines?

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Spirit Airlines canceló todos sus vuelos y cesó operaciones de forma inmediata este sábado, dejando a miles de pasajeros varados en aeropuertos de todo el país y con la pregunta urgente de si recuperarán su dinero, según informó la propia aerolínea en su sitio web.

La respuesta depende del método de pago utilizado al comprar el boleto.

Quienes adquirieron sus tiquetes directamente con Spirit usando tarjeta de crédito o débito recibirán un reembolso automático al mismo método de pago, sin necesidad de gestión adicional.

Los pasajeros que compraron a través de una agencia de viajes deberán contactar directamente a esa agencia para tramitar la devolución.

El panorama es más incierto para quienes pagaron con vouchers, créditos o puntos del programa Free Spirit: su compensación quedará sujeta al proceso de bancarrota de la aerolínea, sin fecha confirmada.

Spirit fue categórica en otro punto: la compañía no reembolsará gastos adicionales como noches de hotel de emergencia ni la compra de vuelos alternativos. Quienes cuenten con seguro de viaje deben contactar a su aseguradora, ya que esos costos podrían estar cubiertos según la póliza.

El anuncio del cierre tomó por sorpresa a cientos de viajeros que ya se encontraban en los aeropuertos. Varios pasajeros reaccionaron con frustración e incredulidad al llegar a los mostradores y encontrarlos cerrados.

«Me siento frustrada… no sé qué hacer ahora», dijo una pasajera afectada en el aeropuerto.

«Es una falta de consideración… vine por circunstancias médicas, ya devolví mi auto de alquiler, dejé el hotel… debieron hacer el cierre de un modo más ordenado», protestó otro viajero.

La aerolínea publicó el anuncio en su cuenta de X poco después de las 2:30 a.m., y los últimos vuelos dejaron de operar a las 3:00 a.m., según un mensaje interno compartido por uno de sus pilotos.

El cierre definitivo de Spirit Airlines pone fin a 34 años de historia de la aerolínea de bajo costo, conocida por sus aviones amarillo brillante y tarifas ultra-económicas.

La caída fue el resultado de una acumulación de crisis: pérdidas superiores a $2,500 millones desde 2020, dos procesos de bancarrota consecutivos y el alza del 95% en el precio del combustible de aviación derivada del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El posible cierre de Spirit era una amenaza latente desde hace semanas, tras el fracaso de las negociaciones para obtener un rescate financiero de $500 millones con la administración Trump.

La primera bancarrota de Spirit en noviembre de 2024 ya había encendido las alarmas sobre la viabilidad de la compañía, que emergió de ese proceso en marzo de 2025 solo para presentar una segunda protección judicial meses después.

Para los pasajeros que necesitan alternativas, varias aerolíneas han anunciado tarifas especiales. United Airlines ofrece tarifas desde $199 en la mayoría de los mercados compartidos y $299 en rutas de mayor distancia, válidas por dos semanas, requiriendo comprobante de reserva de Spirit y número de viajero frecuente MileagePlus. Frontier, Avelo, Southwest, Delta y Avianca también han anunciado disponibilidad para asumir a los pasajeros afectados.

El cierre impacta especialmente a viajeros con destinos en América Latina y el Caribe, ya que Spirit operaba rutas hacia más de 15 países de la región, incluyendo Cuba, Colombia, Honduras, República Dominicana y Jamaica, entre otros.