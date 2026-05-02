Vietnam llama en la ONU a fortalecer la solidaridad con Cuba y rechazar los embargos y sanciones unilaterales

Vídeos relacionados:

El embajador vietnamita ante las Naciones Unidas, Do Hung Viet, instó a los Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados (MPNA) a preservar el espíritu de solidaridad con Cuba y rechazar los embargos y sanciones unilaterales, durante la reunión ordinaria de embajadores del movimiento celebrada en la sede de la ONU en Nueva York.

El llamado se produjo el mismo día en que el presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que congela todos los bienes e intereses en propiedades ubicadas en territorio estadounidense de personas extranjeras vinculadas al régimen cubano, ampliando las sanciones en sectores como energía, defensa, minería y servicios financieros.

Do Hung Viet llamó a los miembros del MPNA a «preservar el espíritu de solidaridad del movimiento, continuar respaldando a Cuba, rechazar los embargos y sanciones unilaterales, y apoyar los esfuerzos de diálogo entre Cuba y Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la paz, la estabilidad y los intereses de sus pueblos».

El diplomático también afirmó que Vietnam ha ofrecido «apoyo concreto en sectores como la agricultura y la energía para contribuir a aliviar las dificultades del pueblo cubano».

En la misma reunión, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón, sostuvo que Washington «ha continuado endureciendo las sanciones, especialmente en áreas como la energía, el comercio y el turismo, lo que impacta gravemente en la economía, la sociedad y el nivel de vida en Cuba, en particular en ámbitos como la alimentación y la atención médica».

La declaración del representante cubano coincide con una contracción del PIB proyectada entre 6,5% y 7,2% para 2026, según estimaciones de la Unidad de Inteligencia de The Economist y la CEPAL, lo que acumularía una caída del 23% desde 2019.

Las sanciones de la administración Trump han reducido las importaciones energéticas de Cuba entre 80% y 90%, dejando a la isla al borde de apagones totales de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

La nueva orden ejecutiva firmada ayer se apoya en la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional por la amenaza del gobierno cubano a la seguridad de Estados Unidos, y que también reincorporó a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba. El régimen de Miguel Díaz-Canel calificó este sábado las nuevas medidas como un «brutal bloqueo genocida», mientras que Bruno Rodríguez respondió a las últimas acciones de Washington rechazando las presiones.

En su intervención, Do Hung Viet aprovechó el 51.º aniversario de la reunificación de Vietnam para agradecer el apoyo histórico del MPNA a su país, destacando la solidaridad cubana expresada en la histórica frase de Fidel Castro: «Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre».

Vietnam, que mantiene relaciones con Cuba desde hace más de 65 años, es el mayor inversor asiático en la isla, con proyectos en agricultura y energía solar, incluida una fábrica de paneles solares en la Zona Económica Especial del Mariel con una inversión superior a los 160 millones de dólares.

En febrero de 2026, el secretario general de la ONU, António Guterres, ya había advertido sobre el riesgo de colapso humanitario en Cuba por falta de combustible, agravado por las sanciones estadounidenses.