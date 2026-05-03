Club Republicano de Miami Beach reabre sus puertas tras 30 años cerrado

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El Club Republicano de Miami Beach volvió a abrir sus puertas este sábado después de aproximadamente 30 años de inactividad, en un evento de relanzamiento que reunió a decenas de asistentes en el restaurante Santorini by Georgios y que contó con la presencia del candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds.

El club había cerrado hace tres décadas porque el dominio demócrata en Miami Beach hacía inviable su operación. Su regreso refleja el profundo cambio político que ha experimentado Miami-Dade en los últimos años, un condado que fue durante décadas un bastión del Partido Demócrata.

Goran Cuk, vicepresidente del club, explicó el propósito del relanzamiento: «Es una oportunidad para participar, tener conversaciones y conectar con otros votantes».

El evento incluyó actividades de trabajo en red, celebración y la tradición griega de romper platos, en un ambiente que los organizadores describieron como de unidad y renovación partidaria.

El telón de fondo político es contundente. Según los datos más recientes de registro de votantes, Miami-Dade cuenta hoy con 450,994 republicanos registrados frente a 405,438 demócratas, una inversión histórica respecto a décadas pasadas. A nivel estatal, Florida registra 5,545,284 republicanos frente a 4,052,862 demócratas, una ventaja de casi 1.5 millones de votantes.

Este giro histórico en Miami-Dade se aceleró con las elecciones presidenciales de 2024, cuando Trump ganó el condado con el 58% del voto, convirtiéndose en el primer candidato republicano en lograrlo desde George H.W. Bush en 1988.

El voto latino, y en particular el cubanoamericano, fue determinante en ese resultado, con un 68% de apoyo a Trump según datos de la Universidad Internacional de Florida.

Donalds, quien cuenta con el respaldo explícito de Trump desde febrero de 2025, aprovechó el evento para centrar su mensaje en la crisis de asequibilidad de la vivienda, el tema que domina su campaña.

«Tenemos que ser eficientes a la hora de construir viviendas y carreteras. El 30% del costo de construir una nueva casa son costos gubernamentales: permisos, retrasos en los permisos. Todo eso no hace más que encarecer la vivienda, especialmente para los jóvenes que intentan entrar al mercado», afirmó el candidato.

Donalds reconoció la presión económica que sienten los residentes del sur de Florida: «Sí, es un poco más caro, especialmente aquí en Miami Beach. Es un poco más caro de lo que solía ser».

El precio mediano de las casas en Miami alcanzó $840,000 en abril de 2026, un aumento del 14% respecto al año anterior, y más de 113,000 residentes abandonaron la ciudad en 2025 debido al alza en el costo de vida.

En ese contexto, la tasa de desempleo nacional subió al 4.7% en marzo, lo que añade presión económica a los votantes de cara a las elecciones.

Donalds lidera cómodamente las primarias republicanas para gobernador, con entre 38% y 50% de intención de voto según encuestas recientes, aunque en un escenario de elección general empata estadísticamente con el demócrata David Jolly: 41.2% frente a 40.5%.

El Partido Republicano de Florida ya superaba al demócrata por más de un millón de votantes registrados desde 2024, una tendencia que el relanzamiento del club en Miami Beach busca consolidar de cara a los comicios de noviembre.