Se incendian dos autos en las proximidades del Hotel Meliá Cohiba en La Habana

Al menos dos automóviles quedaron completamente calcinados este domingo tras un incendio en el parqueo del edificio de 12 plantas ubicado en la calle 3ra del Vedado, en la parte trasera del hotel Meliá Cohiba, en La Habana, según imágenes y un video difundidos en redes sociales.

Las fotografías muestran llamas de color naranja intenso y una densa columna de humo negro que se elevó sobre la zona residencial, característica de la combustión de materiales sintéticos y caucho.

Una imagen tomada desde las alturas del propio edificio muestra la llegada de un camión de bomberos al lugar, mientras numerosos curiosos observaban la escena desde distancia prudencial.

Según el reporte, quienes presenciaron el siniestro se limitaron a filmarlo sin intervenir. El autor del video que circuló en redes comentó con ironía: «yo tranquilo yo no tengo carro».

No se reportaron víctimas y, como ocurre con frecuencia en estos casos, se desconoce la causa oficial. «No se saben detalles por lo que se originó el incendio», precisó el usuario de Facebook en su publicación.

El suceso se suma a una larga cadena de incendios de vehículos documentados en La Habana desde 2022, fenómeno que se ha vuelto alarmantemente recurrente en la isla.

Una de las hipótesis más extendidas entre ciudadanos y observadores apunta directamente a la mala calidad del combustible distribuido por el Estado cubano. Según expertos que han comentado casos anteriores en línea, «a la gasolina le está faltando un producto, por el cual no tiene el octanaje adecuado, lo que provoca un mayor calentamiento y prende fuego».

Esta teoría cobró fuerza en abril de 2022, cuando tres vehículos Lada se incendiaron simultáneamente y usuarios en redes sociales lo achacaron directamente al combustible dispensado en gasolineras cubanas.

Los antecedentes recientes son numerosos: un Mercedes Vaneo ardió en La Habana Vieja el 16 de septiembre de 2023, un Mercedes-Benz se incendió en la avenida Boyeros el seis de marzo de 2024 y un Lada se quemó cerca de Puentes Grandes el 20 de octubre de 2023.

El contexto estructural agrava el riesgo: Cuba produce apenas unos 30,000 barriles diarios de petróleo frente a una demanda de 150,000, y los suministros externos son insuficientes y esporádicos.

A esto se suman el envejecimiento del parque automotor, la falta de piezas de repuesto, la ausencia generalizada de extintores y las demoras de hasta una hora en la respuesta de los bomberos.

El fenómeno no es exclusivo de Cuba. En Venezuela, país que también distribuye combustible adulterado o sin aditivos esenciales, Protección Civil de Carabobo registró más de 1,000 vehículos incendiados entre 2021 y 2022 atribuidos a esa causa.