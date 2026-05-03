Rescatan a anciana atrapada en su auto que cayó a un canal en Pompano Beach

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Una mujer de edad avanzada fue rescatada con vida el pasado jueves después de que su vehículo cayó a un canal en Pompano Beach, Florida, en una operación contrarreloj que duró apenas segundos antes de que el auto quedara completamente sumergido.

Según el reporte del canal Local 10, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana en el bloque 2600 de Southwest Palm Aire Drive, cerca de una plaza comercial en la zona de Palm Aire.

La causa aparente fue que la conductora pisó accidentalmente el acelerador, lo que provocó que el auto rompiera una cerca y se precipitara al canal.

El rescate fue ejecutado por dos agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Broward y el capitán Kevin Costa de Fort Lauderdale Fire Rescue, quien se encontraba fuera de servicio en ese momento.

Costa, buzo con 14 años de experiencia en Fort Lauderdale Fire Rescue, escuchó la llamada de emergencia por radio y actuó de inmediato.

«Escuché la llamada, encendí las luces de mi vehículo particular y los seguí hasta la escena», explicó el capitán.

Al llegar, el tiempo apremiaba. «Era cuestión de segundos antes de que el vehículo quedara bajo el agua», dijo Costa.

La anciana permanecía abrochada con el cinturón de seguridad mientras el auto se hundía, lo que complicó aún más la operación.

Los rescatistas tomaron la decisión de romper la ventana en lugar de abrir la puerta para evitar que el agua inundara el habitáculo más rápidamente.

«No queríamos arriesgarnos a abrir la puerta y que ella no pudiera salir a tiempo. La mejor opción fue romper la ventana, ayudarla a desabrocharse el cinturón y asistirla a través de esa ventana abierta», explicó Costa.

Una vez fuera del vehículo, los rescatistas nadaron con ella hasta la orilla.

La mujer era la única ocupante del auto y quedó en condición estable, con pronóstico de recuperación completa.

Uno de los agentes del alguacil sufrió lesiones menores durante la operación.

El equipo de buceo del Departamento del Alguacil recuperó posteriormente el vehículo del fondo del canal.

Este tipo de incidentes no es infrecuente en el sur de Florida, región conocida por su extensa red de canales artificiales que atraviesan zonas urbanas y suburbanas del Condado de Broward, donde se registran más de 41,000 accidentes de vehículos al año.

La proximidad de las vías a los cuerpos de agua representa un riesgo latente, especialmente para conductores de edad avanzada, como quedó demostrado en este caso.

Otros rescates acuáticos recientes en la zona incluyen el rescate de tres pescadores tras naufragar cerca de un parque nacional, así como el caso de una mujer mordida por una barracuda en una playa del sur de Florida, incidentes que reflejan los peligros que enfrentan los residentes en esta región.

El capitán Costa resumió con una frase el espíritu que guió su actuación ese día: «Como bomberos, estemos de servicio o no, actuamos. Todos llevamos un nivel de orgullo. Queremos hacer lo correcto».