Cubano muere en accidente en Guyana y conductor acusado queda libre bajo fianza

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La muerte de un cubano en Guyana tras un accidente de tránsito ha generado conmoción, mientras el conductor implicado enfrenta el proceso judicial en libertad bajo fianza.

El fallecido fue identificado como Yohanis Urquiaga Zulueta, de 46 años, quien perdió la vida el pasado 17 de abril tras ser impactado por un camión en la autopista Héroes, a la altura de la rotonda Anteater. Según reportes de la prensa local, el cubano se desplazaba en un ciclo eléctrico no registrado cuando ocurrió el choque.

De acuerdo con información publicada por Guyana Times, el conductor del vehículo, Henry Steffon Onassis, de 25 años, fue acusado de causar la muerte por conducción peligrosa. El joven compareció ante el Tribunal de Magistrados de Diamond/Grove, donde se declaró no culpable tras la lectura de cargos.

A pesar de la gravedad del caso, el tribunal le concedió libertad bajo fianza por un monto de 350,000 dólares guyaneses. Como parte de las condiciones impuestas, deberá presentarse semanalmente ante un puesto policial mientras avanza el proceso judicial, cuya próxima audiencia quedó fijada para el 12 de mayo.

Reportes difundidos por Guyana Express precisan que el accidente ocurrió alrededor de las 5:10 de la tarde y que el camión involucrado pertenece a un residente de Timehri. Las autoridades imputaron formalmente al conductor días después del siniestro, bajo la legislación vigente sobre tránsito y seguridad vial en ese país.

Captura de Facebook/Guyana Express

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los cubanos en el extranjero, muchos de ellos en condiciones precarias o realizando trabajos informales, especialmente en países de tránsito migratorio como Guyana.

Hasta el momento no han trascendido declaraciones de familiares de la víctima ni detalles sobre su situación migratoria, pero su muerte se suma a la larga lista de cubanos que han perdido la vida lejos de la isla, en medio de rutas marcadas por la incertidumbre.