Avión de Pedro Sánchez realiza un aterrizaje de emergencia en Turquía cuando se dirigía a una cumbre europea en Armenia

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El avión oficial que transportaba al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tuvo que realizar este domingo un aterrizaje imprevisto en Ankara, capital de Turquía, tras detectarse un fallo técnico durante el vuelo con destino a Ereván, Armenia, según informó la Secretaría de Estado de Comunicación.

La aeronave, un Airbus A310 del Ejército del Aire español, había despegado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde con destino a la capital armenia, donde Sánchez debía participar en la 8ª Cumbre de la Comunidad Política Europea.

Fuentes del Gobierno citadas por la Agencia EFE indicaron que el incidente «no ha sido grave, pero ha obligado a activar el protocolo de seguridad establecido para estos casos».

El personal de a bordo cumplió con las directrices y se optó por aterrizar de forma preventiva en Ankara, lo que obligó a reorganizar la agenda del presidente, quien pernoctará en la capital turca.

La Secretaría de Estado de Comunicación confirmó que Sánchez tiene previsto reanudar el viaje este lunes, una vez solventados los problemas en el aparato.

El jefe del Ejecutivo español había sido invitado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, a asistir a la cumbre celebrada bajo el lema Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa.

El evento reúne a casi medio centenar de líderes europeos, entre ellos Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Es además la primera cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en el Cáucaso Sur y la primera con participación de Canadá, representada por el primer ministro Mark Carney.

Una vez en Ereván, Sánchez tiene previsto saludar oficialmente a Pashinian, intervenir en el plenario de la Comunidad Política Europea y participar en la mesa redonda sobre Resiliencia democrática y amenazas híbridas.

El incidente de este domingo no es el primero que afecta a los vuelos oficiales del presidente español.

En septiembre de 2025, mientras Sánchez se dirigía a París con un Falcon 900, un riesgo de despresurización de la cabina le obligó a regresar a Madrid, impidiéndole asistir presencialmente a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania.

En marzo de 2024, otro Falcon 900 sufrió una probable despresurización de cabina cuando el presidente viajaba con su familia a Doñana, en Huelva, y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Torrejón de Ardoz.

La flota oficial española del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, con base en Torrejón de Ardoz, cuenta con siete aeronaves —dos Airbus A310 y cinco Falcon 900— que acumulan más de 40 años de antigüedad estructural, aunque son sometidas a mantenimiento continuo y recambio de piezas.

Como señaló Infobae, «los aviones del 45 Grupo acumulan más de 40 años de vuelos, lo que en una compañía aérea comercial los dejaría fuera de circulación inmediatamente».

Ninguno de los incidentes registrados hasta ahora en los vuelos presidenciales ha sido considerado grave por las autoridades españolas.