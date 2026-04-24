La OTAN rompe el silencio: desmiente planes para expulsar a España por su postura ante Irán

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La OTAN salió este viernes al paso de los informes sobre un correo electrónico interno del Pentágono que exploraba medidas punitivas contra España, y dejó claro que el tratado fundacional de la alianza no prevé ninguna disposición para la suspensión de la membresía de la OTAN, ni expulsión.

Reuters reveló la existencia del documento citando a una fuente anónima estadounidense, según la cual el correo mencionaba específicamente a España como objetivo de posibles sanciones por negarse a apoyar la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

El texto también contemplaba revisar el respaldo diplomático de Washington a la reclamación británica sobre las Islas Malvinas y suspender a países considerados "difíciles" de posiciones relevantes dentro de la alianza. El correo no propone que EE.UU. se retire de la OTAN ni que cierre bases en Europa, según la misma fuente.

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, no desmintió el documento y lamentó que los aliados "no estuvieron ahí para nosotros", pese a todo lo que EE.UU. ha hecho por ellos. Wilson añadió que el Departamento de Guerra garantizará que el presidente tenga opciones creíbles para que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y hagan su parte.

El presidente español Pedro Sánchez respondió desde la cumbre informal de líderes europeos celebrada este viernes en Nicosia, Chipre: No trabajamos con emails. Trabajamos con documentos oficiales y posicionamientos oficiales tomados, en este caso, por el Gobierno de Estados Unidos. Sánchez subrayó que España apoya "la plena cooperación con sus aliados, pero siempre dentro del marco del derecho internacional".

La tensión entre Madrid y Washington se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra instalaciones nucleares y militares iraníes sin consultar previamente a sus aliados de la OTAN.

España se negó a autorizar el uso de las bases militares estadounidenses en su territorio —la Naval Station Rota y la Base Aérea de Morón— para operaciones ofensivas, invocando el convenio bilateral de defensa de 1988.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, fue tajante el 30 de marzo: "España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace ni lo hará la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra." Como represalia, Washington trasladó al menos 15 aviones cisterna KC-135 Stratotanker desde las bases españolas a la base alemana de Ramstein y otras ubicaciones.

Alemania también salió en defensa de España este viernes: un portavoz del gobierno alemán afirmó que "España es miembro de la OTAN y no veo ninguna razón por la que eso deba cambiar". Desde la misma cumbre en Chipre, la primera ministra italiana Giorgia Meloni pidió unidad en la alianza, señalando que la OTAN es "una fuente de fortaleza" y que "debemos trabajar para fortalecer el pilar europeo de la OTAN, que debe complementar claramente al americano".

Trump había calificado el mes pasado a la OTAN de "calle de sentido único", escribiendo: "Los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros", mientras el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Washington reexaminaría su relación con la alianza tras el rechazo europeo a apoyar la guerra contra Irán.