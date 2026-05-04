Divisas al alza: Nuevo récord para el dólar y el euro en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba abrió este lunes con subidas en las tres divisas de referencia, según datos de elTOQUE.

El dólar alcanza 536 pesos cubanos (CUP), el euro llega a 615 CUP y la MLC sube a 420 CUP.

La jornada consolida una tendencia alcista que no da señales de freno.

El dólar sube un peso respecto al domingo, el euro avanza cinco pesos y la MLC protagoniza el mayor salto del día con una subida de 20 pesos tras haber retrocedido a 400 CUP ayer.

Evolución de la tasa de cambio

El euro encadena así un nuevo máximo histórico, apenas días después de que el sábado alcanzara los 610 CUP, segundo récord consecutivo en 48 horas. La divisa europea rompió por primera vez la barrera psicológica de los 600 CUP el 19 de abril, y desde entonces no ha dejado de escalar.

El dólar, por su parte, superó el domingo su techo histórico de 535 CUP, cifra que ya había rebasado la proyección máxima del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que estimaba un techo de 533 CUP para el cierre de abril.

Tasa de cambio hoy 04/05/2026 - 8:39 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 536 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 615 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 420 CUP.

Entre los factores estructurales que explican la depreciación continua del peso cubano figuran la crisis energética provocada por la interrupción de envíos de crudo venezolano y la suspensión de suministros mexicanos desde enero de 2026, la caída del turismo, la escasez de divisas en el sistema bancario y la emisión monetaria excesiva vinculada al déficit fiscal.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 4 de mayo:

1 USD = 536 CUP.

5 USD = 2,680 CUP.

10 USD = 5,360 CUP.

20 USD = 10,720 CUP.

50 USD = 26,800 CUP.

100 USD = 53,600 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 615 CUP.

5 EUR = 3,075 CUP.

10 EUR = 6,150 CUP.

20 EUR = 12,300 CUP.

50 EUR = 30,750 CUP.

100 EUR = 61,500 CUP.