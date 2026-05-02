El euro alcanza un nuevo récord en el mercado informal de Cuba

Vídeos relacionados:

El euro llegó este sábado a 610 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de divisas, un nuevo máximo histórico registrado esta mañana según los datos publicados por elTOQUE para el tipo de cambio del euro, consolidando una escalada que no da señales de detenerse.

La subida de cinco pesos respecto a los 605 CUP del viernes supone el segundo récord histórico consecutivo de la divisa europea en apenas 48 horas, en una semana que ha estado marcada por nuevos máximos en la venta del dólar y el euro en el mercado informal cubano.

El dólar por su parte se mantiene estable en 535 CUP, el récord histórico que alcanzó el pasado miércoles tras dos jornadas consecutivas de subida, superando la proyección máxima del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que estimaba un techo de 533 CUP para el cierre de abril.

La MLC cotiza hoy a 412,5 CUP, con una leve tendencia al alza respecto a los 410 CUP del jueves, aunque mantiene una trayectoria descendente en comparación con semanas anteriores.

La escalada del euro durante las últimas dos semanas ha sido especialmente llamativa. El 19 de abril rompió por primera vez en la historia la barrera psicológica de los 600 CUP, se consolidó en ese nivel durante diez días y el pasado martes subió cinco pesos más hasta los 605 CUP, también por encima de la previsión del OMFi, que era de 604 CUP para el cierre de abril.

El dólar, por su parte, se disparó hasta fijar un nuevo récord de precio el pasado jueves tras acumular una subida de 20 pesos durante todo abril, equivalente a un alza del 3,9%, partiendo de los 515 CUP de finales de marzo.

La brecha con las tasas oficiales del Banco Central de Cuba es cada vez más pronunciada: mientras el mercado informal marca hoy 535 CUP por dólar y 610 CUP por euro, las cotizaciones oficiales al 28 de abril eran de 496 CUP y 581,56 CUP respectivamente.

Detrás de la depreciación sostenida del peso cubano se acumulan factores estructurales que el régimen no ha logrado revertir: la crisis energética agravada por la interrupción de los envíos de crudo venezolano y la suspensión de los suministros mexicanos de petróleo a Cuba desde enero de 2026, la caída del turismo, la escasez de divisas en el sistema bancario y la emisión monetaria excesiva vinculada al déficit fiscal.

En perspectiva histórica, el peso cubano ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar desde 2020, cuando se cambiaba a 42 CUP, y solo en los últimos 12 meses el dólar subió un 47,8% en el mercado informal de cambio de moneda en Cuba, pasando de 345 CUP a los actuales 535 CUP.