Así amanece el mercado informal de divisas este domingo

El mercado informal de divisas en Cuba abre este domingo con el dólar y el euro sostenidos en sus máximos históricos, según los datos publicados por elTOQUE, consolidando una semana que encadenó récords consecutivos y profundizó la caída libre del peso cubano.

El dólar se mantiene en 535 CUP, el techo histórico que alcanzó el miércoles 29 de abril tras superar la proyección máxima del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que estimaba un techo de 533 CUP para el cierre de abril.

El euro se sostiene en 610 CUP, el nuevo máximo histórico que registró ayer sábado, segundo récord consecutivo en apenas 48 horas. La MLC retrocede ligeramente hasta los 400 CUP, frente a los 412,5 CUP del sábado.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 3 Mayo, 2026 - 05:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 535 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 610 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

La escalada del euro ha sido especialmente llamativa en las últimas semanas. El salto histórico en la cotización del euro se produjo el 19 de abril, cuando rompió por primera vez la barrera psicológica de los 600 CUP. Desde entonces no ha parado: subió a 605 CUP el martes 28 de abril y alcanzó los 610 CUP ayer sábado.

Evolución de la tasa de cambio

Detrás de la depreciación sostenida del peso cubano se acumulan factores estructurales que el régimen no ha logrado revertir: la crisis energética agravada por la interrupción de los envíos de crudo venezolano y la suspensión de los suministros mexicanos de petróleo desde enero de 2026, la caída del turismo, la escasez de divisas en el sistema bancario y la emisión monetaria excesiva vinculada al déficit fiscal.

En materia energética, el petróleo ruso se agotó y Cuba vuelve al borde de los apagones: la donación de 100,000 toneladas de crudo llegada a finales de marzo consumió sus reservas a finales de abril sin nuevos envíos confirmados para mayo.

A esa presión se suma la emisión de billetes de 2,000 y 5,000 pesos que el Banco Central puso en circulación desde el 1 de abril, una medida que generó presión inflacionaria e incertidumbre cambiaria adicional en un contexto ya deteriorado.

El peso cubano en caída libre acumula una pérdida de aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar desde 2020, cuando se cambiaba a 42 CUP. Solo en los últimos 12 meses, el dólar subió un 47,8% en el mercado informal, pasando de 345 CUP a los actuales 535 CUP, y el euro pasó de unos 350 CUP a 610 CUP, una depreciación del peso del 74% frente a la divisa europea en apenas un año.

The Economist proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2% en 2026, lo que supondría la peor caída económica de la isla desde 1959, un dato que enmarca la magnitud de la crisis que vive el país bajo 67 años de dictadura comunista.