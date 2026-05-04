Más de mil dólares al mes: el precio de envejecer en una residencia privada en Cuba

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La Residencia Senior de TaTamanía, ubicada en El Vedado, La Habana, abre sus puertas como el primer hogar de ancianos privado permanente de Cuba, con un precio mínimo de 1,080 dólares al mes por una plaza en habitación doble, una cifra inalcanzable para la inmensa mayoría de los adultos mayores de la Isla.

El costo corresponde a una tarifa de 1,5 dólares por hora en habitación doble, aunque los precios varían: desde 1,35 dólares por hora en habitación triple hasta 1,75 en habitación privada.

La apertura fue posible gracias a una normativa aprobada el 26 de febrero que, por primera vez en décadas, autoriza al sector privado a gestionar residencias de ancianos en Cuba, rompiendo el monopolio estatal que había existido hasta entonces.

Una resolución complementaria publicada en abril, que entra en vigor el 21 de mayo, establece los requisitos operativos, constructivos y sanitarios que deben cumplir estos centros.

TaTamanía es una mipyme fundada en Guantánamo en 2023 por la médico pediatra Yadira Álvarez y su esposo, el ingeniero informático Rolando Pérez.

Fue una de las primeras empresas privadas cubanas en ofrecer servicios de cuidado de ancianos, aunque hasta ahora solo podía operar a domicilio y en centros hospitalarios.

«Nosotros somos una agencia que ya lleva trabajando cuatro años. Esto de la casa permanente es lo que vamos a tener como una nueva experiencia, porque ahora es que dieron esa autorización, pero llevamos tiempo trabajando en los hogares y hospitales. Todos somos profesionales de la salud. El que no es médico es enfermero, el que no, es fisiatra. Por eso es que nos buscan», explicó una empleada de la empresa.

La residencia del Vedado cuenta con diez camas distribuidas en cinco habitaciones dobles, y la ley obliga a reservar el 10% de las plazas —una cama, en este caso— para personas consideradas «de interés social, por su condición de vulnerables», que pagarían la tarifa estatal de 1,260 pesos mensuales.

Esa cifra contrasta brutalmente con los 535,680 pesos que representa la plaza privada al tipo de cambio oficial flotante.

El público objetivo es, inevitablemente, quienes tienen familiares en el exterior capaces de costear el servicio mediante remesas, dado que las pensiones de los jubilados cubanos no superan los 4,000 pesos mensuales —menos de diez dólares al cambio informal— tras el último aumento aprobado por el régimen.

La brecha es tan extrema que incluso el propio texto de la ley reconoció que «a partir del acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana, que demanda un incremento de las atenciones, y dada la necesidad de ampliar el alcance de los servicios sociales de cuidados a personas adultas mayores o en situación de discapacidad, se requiere autorizar la prestación de tales servicios por actores económicos no estatales».

La empresa destaca en su publicidad que parte de su personal son «médicos y enfermeras desvinculados del sector público», quienes en el sector privado pueden ganar entre 20,000 y 30,000 pesos mensuales, frente a los 5,000 o 7,500 que perciben en el Estado; para los auxiliares, el salario privado puede ser hasta cinco veces mayor.

La apertura de TaTamanía se produce en un contexto demográfico crítico: el 25,7% de la población cubana tiene 60 años o más, lo que convierte a Cuba en el país más envejecido de América Latina, mientras la emigración masiva de jóvenes agrava la escasez de cuidadores.

Imágenes de un abuelo cubano de 78 años limpiando calles en Matanzas para sobrevivir ilustran la realidad que enfrentan miles de adultos mayores en la Isla, para quienes una residencia privada como TaTamanía es, por ahora, un lujo inaccesible.

La residencia del Vedado, con sus diez camas, es apenas el comienzo: las necesidades de una isla donde el envejecimiento acelerado se combina con la huida masiva de jóvenes desbordan no solo al sector estatal, sino también a unos incipientes privados que operan en medio de una profunda crisis económica.