Caballo colapsa en plena vía en Sancti Spíritus: «Al intentar pararse se golpeó la cabeza y se partió la boca»

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Un caballo se desplomó este lunes en plena carretera cerca de la calle Bernardo Arias, en la ciudad de Sancti Spíritus, en un nuevo episodio de sobreexplotación animal que activistas locales denunciaron a través de redes sociales pidiendo ayuda urgente.

El caso llegó a conocimiento de la Fundación ARCA Sancti Spíritus cuando una seguidora les solicitó ayuda por WhatsApp.

Los voluntarios, que en ese momento atendían otros casos activos en clínicas simultáneamente, no pudieron desplazarse al lugar y optaron por dar instrucciones a distancia con el apoyo de un veterinario especialista en grandes especies.

Sin embargo, el dueño del animal no siguió las indicaciones.

«El caso es que una seguidora nos pide ayuda por vía WhatsApp, le dimos varias instrucciones desde la indicación de un veterinario de grandes especies y bueno el dueño no cumple estas indicaciones», explicaron los animalistas.

Las personas presentes en el lugar tomaron decisiones por su cuenta: le administraron medicamentos al caballo y le extrajeron sangre sin supervisión profesional.

La situación empeoró cuando el animal intentó incorporarse. «En el intento de querer pararse el caballo se ha dado golpes en la cabeza incluso se partió hasta la boca, en fin ellos no siguen las indicaciones», describieron.

Ningún veterinario pudo llegar al sitio para realizar un diagnóstico formal.

Los animalistas apuntan al golpe de calor como la causa más probable: «Lo más lógico es pensar en un golpe de calor ya que las temperaturas están muy altas y los hacen trabajar al sol y con cargas pesadas».

La organización lanzó un llamado desesperado: «Si algún veterinario me lee por favor y puede llegarse hasta allí sería de mucha ayuda, sino el caballo va a morir».

Los activistas expresaron su frustración ante la imposibilidad de intervenir directamente.

Qué triste es ver que te tienes que quedar cruzado de brazos porque al final el caballo es propiedad del dueño y del Estado», señalaron, y anunciaron que notificarían a la delegación de la Agricultura sobre el caso.

Sancti Spíritus acumula un historial preocupante de maltrato animal. En septiembre de 2024, animalistas de la provincia lucharon por la vida de un caballo herido a machetazos, y apenas dos días después celebraron su recuperación.

El pasado 29 de junio de 2025, caídas de caballos en la calle Céspedes volvieron a evidenciar la desprotección animal en la provincia.

En marzo de 2022, un activista denunció a un hombre que golpeó a un caballo con un látigo al menos 13 veces en la misma ciudad.

Ese mismo año, en Mayabeque, un caballo de tiro se desplomó y su dueño lo golpeó con un látigo frente a testigos.

A pesar de que Cuba cuenta con el Decreto-Ley No. 31/2021 de Bienestar Animal, activistas y organizaciones critican su ineficacia: las sanciones son exclusivamente administrativas, con multas de entre 500 y 2,000 CUP para personas naturales, insuficientes para frenar el maltrato sistemático.

«Lo que sí quiero aclarar es que no sé si le han comunicado a la delegación de la Agricultura, pero nosotros lo vamos a hacer y espero con todo el corazón que mejore el animalito, ya hicimos lo que estuvo a nuestro alcance», concluyeron los animalistas.