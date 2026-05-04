Actualizan sobre accidente en La Sierpe, Sancti Spíritus: un niño figura entre los heridos

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El periódico oficialista Escambray actualizó este lunes la información sobre un accidente ocurrido en La Sierpe, Sancti Spíritus: tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un niño menor de edad, cuando una volanta en la que viajaban ocho personas volcó al espantarse el caballo que la conducía.

El siniestro ocurrió poco después de las ocho de la mañana en la zona conocida como El Muro del Canal, entre las comunidades de Las Nuevas y El Jíbaro, en el municipio de La Sierpe.

Según fuentes del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos citadas por Escambray, los tres lesionados se reportan en estado de cuidado.

El niño herido fue trasladado al Pediátrico provincial José Martí Pérez, centro de referencia para menores en Sancti Spíritus, mientras que los otros dos adultos lesionados reciben atención en el Hospital Camilo Cienfuegos.

El Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) fue activado de inmediato tras el vuelco de la volanta.

La información inicial reportaba tres heridos con uno en estado grave, sin precisar el tipo de vehículo ni las causas del accidente. La actualización del Escambray aportó los detalles sobre la volanta, el número de ocupantes y la presencia del menor entre los afectados.

El uso de vehículos de tracción animal es habitual en zonas rurales de Cuba como alternativa ante la escasez de combustible y transporte motorizado, aunque no están exentos de accidentes cuando los animales se espantan.

Este accidente se suma a una cadena de siniestros viales que ha sacudido a Cuba en lo que va de 2026. El domingo, un accidente masivo de ómnibus en Cienfuegos dejó decenas de heridos, y este mismo lunes se confirmó la primera víctima mortal de ese siniestro: Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años.

En febrero, una tragedia en la Autopista Nacional a la altura de Sancti Spíritus cobró cuatro vidas y dejó 17 heridos, varios de ellos atendidos en el mismo Hospital Camilo Cienfuegos.

El panorama de fondo es igualmente grave: en 2025, los accidentes de tránsito dejaron 750 muertos y 6,718 lesionados en todo el país, con 7,538 siniestros registrados.

Las autoridades cubanas atribuyen el 72% de los accidentes al factor humano: irrespeto al derecho de vía, desatención al conducir y exceso de velocidad.

El Escambray precisó que «tres lesionados se reportan de cuidados, entre ellos un niño, que se encuentra hospitalizado en el Pediátrico provincial José Martí Pérez», sin ofrecer hasta el momento detalles adicionales sobre el estado de salud de los afectados ni sobre posibles responsabilidades en el siniestro.