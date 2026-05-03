Accidente masivo de ómnibus deja decenas de heridos en peligroso tramo de la autopista nacional en Cienfuegos

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Un ómnibus Yutong que cubría la ruta La Habana-Guantánamo sufrió esta madrugada un accidente en la autopista nacional, a la altura del tramo conocido como Puente de las Cajas, entre los kilómetros 172 y 176, en el municipio de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:40 a.m. de este domingo y dejó un total de 48 personas recibiendo atención médica en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima y el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, ambos en la capital provincial.

Acorde al medio oficialista 5 de Septiembre, entre los lesionados se reportan siete menores de edad, de ellos tres lactantes.

Según la clasificación de riesgo, tres pacientes se encuentran en código rojo —estado crítico— mientras que el resto permanece en código amarillo.

Ling Denise Santeiro, directora del Hospital Gustavo Aldereguía Lima, confirmó la información y precisó que «afortunadamente, no se lamentan víctimas fatales».

Los primeros afectados fueron trasladados inicialmente al Hospital de Aguada de Pasajeros, donde se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, antes de ser derivados a los centros de mayor capacidad en Cienfuegos, según datos oficiales difundidos por la Dirección General de Salud provincial.

El accidente se produce en uno de los tramos más peligrosos de la vialidad cubana. El 7 de noviembre de 2025, otro ómnibus Yutong perdió el control en el kilómetro 183 de la misma autopista, también en las inmediaciones de Las Cajas, dejando dos fallecidos y 18 heridos.

Apenas semanas después, el 22 de diciembre de 2025, un nuevo accidente en el kilómetro 188 del mismo corredor cobró la vida de los dos choferes de un ómnibus y dejó al menos 13 heridos, incluidos dos menores.

En enero de 2025, una tragedia similar en Cienfuegos había dejado también fallecidos y numerosos heridos en el kilómetro 209 de la autopista nacional, cerca de Aguada de Pasajeros.

Este patrón de siniestralidad se enmarca en una tendencia nacional al alza: en 2025, Cuba registró 750 fallecidos en accidentes de tránsito, frente a 634 en 2024, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial presentados en febrero de este año.

En menos de seis meses se han registrado al menos tres accidentes masivos de ómnibus en ese mismo corredor de la autopista nacional, todos en horario nocturno o de madrugada y todos involucrando vehículos de transporte interprovincial de largo recorrido en rutas entre La Habana y el oriente del país.