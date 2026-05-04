Cuba enfrentará temperaturas por encima de lo normal en mayo, advierten expertos

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El Centro del Clima (CENCLIM) del Instituto de Meteorología de Cuba proyecta que mayo de 2026 será un mes muy cálido en todo el país, con temperaturas máximas y mínimas por encima de los promedios históricos en las tres regiones: occidental, central y oriental.

Las proyecciones fueron presentadas en el XV Foro Nacional de Perspectivas del Clima, con participación de centros meteorológicos provinciales, y se enmarcan en una tendencia de calor extremo que Cuba ha experimentado en años recientes.

La máster en Ciencias Idelmis González García, jefa del CENCLIM, detalló que las precipitaciones estarán por debajo de la norma mensual en la zona occidental, mientras que en el centro y oriente del país se mantendrán cercanas a los valores habituales.

Mayo marca el inicio del período húmedo en Cuba, que se extiende hasta octubre y concentra el 74% de la lluvia anual total del país.

Este período no comienza de manera simultánea en todo el territorio: suele iniciarse por la región oriental y extenderse progresivamente hacia el occidente.

Los meses más lluviosos del año son mayo, junio —el de mayor acumulado anual—, septiembre y octubre.

Un factor determinante en el panorama climático es la alta probabilidad de que se desarrolle un nuevo evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) a partir de julio en el océano Pacífico ecuatorial, con posibilidad de persistir hasta finales del año.

La mayoría de los modelos consultados por el CENCLIM apuntan a ese inicio en julio, aunque el modelo cubano prevé que el fenómeno no comenzaría hasta noviembre.

La magnitud exacta del fenómeno aún es incierta: algunos pronósticos internacionales sugieren que podría ser muy intenso, mientras que otros ofrecen estimaciones más moderadas.

La NOAA estima un 61% de probabilidad de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y persista al menos hasta diciembre, según su pronóstico de abril.

De consolidarse, el fenómeno modificaría el comportamiento de las principales variables meteorológicas en Cuba, incluyendo la temporada ciclónica, al actuar como factor limitante para la formación de huracanes en el Atlántico.

Así lo advirtió González García: «De suceder lo planteado, ello implicaría un cambio en el impacto que tendría en el comportamiento de las principales variables meteorológicas y en particular, de la temporada ciclónica».

El pronóstico de mayo se enmarca en una racha de calor sin precedentes en la isla. En abril de 2024, Cuba rompió por primera vez la barrera de los 40°C, al registrarse 40.1°C en Jucarito, provincia de Granma.

En mayo de 2025, la estación de Casablanca en La Habana alcanzó 38.0°C, récord histórico para ese mes en la capital cubana.

Para el verano de 2026, el INSMET anticipa que las temperaturas máximas se situarán por encima de la media histórica durante todo el período estival, con noches de escaso alivio térmico.

Tanto el INSMET como la Universidad Estatal de Colorado pronostican para la temporada ciclónica 2026 una actividad ligeramente por debajo del promedio: 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores de categoría tres o superior.

El CENCLIM precisó que la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado el mes de abril, por lo que las actualizaciones posteriores ofrecerán mayor precisión, y que el organismo mantiene vigilancia continua sobre la evolución del posible evento ENOS.