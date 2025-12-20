Cuba reporta 55 muertes y 43 casos graves por arbovirosis, según el MINSAP

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó este jueves un total de 55 fallecidos y 43 pacientes reportados de grave a causa de arbovirosis en Cuba, según informó la viceministra Carilda Peña García en una actualización televisiva sobre la situación epidemiológica del país.

La funcionaria explicó que el incremento de casos está vinculado principalmente a la circulación del virus del dengue y del chikungunya, aunque aseguró que no se han diagnosticado nuevos casos de fiebre de Oropouche en los últimos días.

De los fallecidos 18 fueron por dengue y el resto por chikungunya, y la mayoría de las víctimas son menores de 18 años, explicó.

La funcionaria del MINSAP señaló además que 43 pacientes permanecen ingresados en salas de cuidados intensivos, cifra que representa un aumento de cinco casos respecto al día anterior, y que la mayoría de los pacientes en estado grave son menores de 18 años.

“Ayer se pesquisaron 2.188 personas con síndrome febril, la mayoría con seguimiento en el hogar y sin necesidad de ingreso hospitalario”, detalló Peña García durante su comparecencia en Canal Caribe.

Según el MINSAP, el índice de incidencia del dengue se sitúa en 8,32, cifra inferior a la del mismo período de 2024 (12,31), aunque la transmisión continúa activa en todas las provincias del país.

La viceministra informó que se reportaron 372 nuevos casos sospechosos de chikungunya, de los cuales 27 fueron confirmados por laboratorio.

Hasta la fecha, Cuba acumula 47.756 casos de la enfermedad, de ellos 46.053 sospechosos y 1.703 confirmados.

Las autoridades sanitarias insisten en el control del mosquito Aedes aegypti como principal vía para frenar la expansión de las arbovirosis, pero las cifras oficiales confirman que la transmisión continúa fuera de control en buena parte del territorio nacional.

A pesar de los reportes oficiales que minimizan la gravedad del brote, diversas provincias —entre ellas Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, La Habana y Villa Clara— registran un aumento sostenido de casos febriles, ingresos pediátricos y fallecimientos atribuidos a “complicaciones asociadas”.

Médicos consultados de manera independiente señalan que la falta de insecticidas, reactivos diagnósticos y medios hospitalarios ha limitado la respuesta del sistema sanitario ante la propagación del virus.