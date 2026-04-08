Autoridades en Antilla, Holguín, se preparan por si "hubiera" incremento de chinches

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La Dirección General de Salud del municipio Antilla, en Holguín, publicó este martes un comunicado en Facebook advirtiendo que el municipio se prepara por si hubiera un aumento de Chinches de Cama en la Provincia Holguín. El detalle está en el subjuntivo: el mismo texto reconoce que el problema ya existe y crece.

El propio comunicado admite que "en nuestra provincia se ha reportado un incremento considerable en las quejas de la población" debido a estas infestaciones en sus hogares. Es decir, las autoridades saben que la plaga ya está aquí, pero la enmarcan como una posibilidad hipotética futura.

Esa contradicción interna —reconocer el problema en un párrafo y presentarlo como algo que quizás ocurra en el siguiente— no es un descuido redaccional aislado.

Es el patrón habitual con el que las instituciones cubanas gestionan las crisis sanitarias: lenguaje que evita la alarma directa aunque los hechos ya estén ocurriendo.

Cuba lleva al menos dos años enfrentando una plaga nacional de chinches que ha afectado hospitales, hogares de ancianos, escuelas, hoteles y viviendas en múltiples provincias.

En julio de 2024, el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín de Santiago de Cuba registró infestaciones graves, con pacientes cubiertos de insectos.

Ese mismo mes, un hogar de ancianos en Manzanillo, Granma, reportó una plaga que afectaba a 165 residentes sin respuesta efectiva de las autoridades.

En agosto de 2025, el Hotel Puerto Príncipe de Camagüey cerró totalmente por una plaga de chinches que se extendía dos cuadras a la redonda.

En noviembre de 2025, pacientes del Hospital Psiquiátrico de Santa Clara dormían en colchonetas infestadas, con insectos visibles sobre sábanas y cuerpos.

La propia provincia de Holguín ya había sido mencionada en reportes de julio de 2024 como zona afectada, y el Hospital Provincial Lenin apareció en denuncias de noviembre de ese mismo año.

El comunicado de Antilla describe las chinches como parásitos ovalados de color marrón, "del tamaño de una semilla de manzana", que pueden vivir más de 300 días y se alimentan de noche, lo que provoca "gran inquietud y estrés entre los afectados".

Aunque aclara que no son vectores de enfermedades, reconoce que sus picaduras causan irritaciones, reacciones alérgicas e insomnio.

Las soluciones que propone el texto oficial son reveladoras: lavar la ropa de cama a altas temperaturas y, para los artículos que no puedan lavarse, "exponerlos al sol durante las horas más calurosas".

Recomendaciones de costo cero que reflejan la escasez de insecticidas y la incapacidad del Estado para combatir la plaga con métodos más efectivos, un problema que en Artemisa, en abril de 2025, se agravó precisamente por el desabastecimiento en Labiofam, la empresa estatal de control de plagas.

El comunicado cierra con una advertencia que, a la luz de todo lo anterior, suena más urgente de lo que sus autores parecen dispuestos a admitir: "Si sospecha una infestación, actúe rápidamente para evitar su propagación".