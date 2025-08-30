Hijo de Juan Almeida Bosque será el encargado de cerrar el verano en Cuba

Vídeos relacionados:

El reguetonero Juan Guillermo Almeida (JG), hijo del fallecido comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, será uno de los artistas encargados de cerrar oficialmente la temporada de verano en Cuba.

Según la programación difundida en su perfil de Facebook, JG se presentó el día 29 de agosto en la localidad guantanamera de El Salvador, y este sábado lo hará en la plaza Pedro A Pérez de la misma provincia.

Por su parte, el 31 de agosto estará en la plaza Juan Delgado de Bejucal, Mayabeque, como parte de las actividades culturales organizadas por las autoridades.

El anuncio llega en medio de recientes polémicas en torno a las presentaciones de artistas urbanos en eventos oficiales.

En julio pasado, JG compartió cartel con los reguetoneros Dany Ome y Kevincito El 13 durante las festividades del 26 de Julio en Santiago de Cuba, lo que generó una oleada de críticas debido a la carga política de la fecha y la crisis económica que atraviesa el país.

Ante la controversia, Dany Ome y Kevincito decidieron reprogramar su actuación para el 27 de julio en el “Rumbón Mayor” de la Tarima de la Alameda, buscando distanciarse de la imagen oficialista del evento.

La decisión fue interpretada por el periodista Yosmany Mayeta como un intento de evitar ser “usados como carnada artística del comunismo caribeño”.

Radicados en Miami, ambos reguetoneros recibieron fuertes críticas del exilio cubano por su participación en conciertos autorizados por el régimen y, en particular, por hacerlo en un contexto de conmemoración política.

La designación de JG como figura central para cerrar el verano refuerza el papel de artistas vinculados al poder en la estrategia cultural del gobierno, que mantiene algunas celebraciones a pesar del descontento popular y de la grave crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y apagones frecuentes.

Para amplios sectores de la población, estos eventos masivos son vistos como un intento del oficialismo de utilizar la música y el entretenimiento para maquillar el malestar social y desviar la atención de los problemas cotidianos que enfrentan millones de cubanos.

