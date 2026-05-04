Roban negocio privado en Cuba y cometen un error al llevarse los zapatos

La creadora de contenido cubana Nayara Rodríguez González, dueña de la tienda de ropa NaEs Clóset, denunció públicamente que su negocio fue robado en la madrugada del jueves 30 de abril.

NaEs Clóset cuenta con dos tiendas. La afectada por el robo está en la zona de Santa Martha, cerca de Varadero y Cárdenas, en la provincia de Matanzas.

Nayara relató que los ladrones actuaron en cuestión de minutos sin que nadie escuchara nada y se llevaron una estación de energía y un maletín con numerosos zapatos de marca.

El error de los ladrones fue llevarse en su mayoría solo el pie izquierdo de cada par de zapatos, lo que hace prácticamente inútil esa parte del botín.

Un comentario en el video lo resumió con ironía: «¿Ahora qué van a hacer con zapatos del pie izquierdo?». Otro usuario apuntó que esa parte del cargamento quizás se recupere: «Con el maletín no creo que puedan hacer nada, así que probablemente aparezca».

Nayara describió el impacto emocional del robo con estas palabras: «Lo peor no fue solo lo material, sino la sensación de vulnerabilidad, de que alguien invada algo que has construido con tanto esfuerzo».

La emprendedora confirmó haber realizado la denuncia ante la policía, pero también apeló a la comunidad en línea: «Confiamos en la comunidad de internet y sabemos que con su ayuda quizás podamos dar con los objetos robados».

Pidió especialmente la colaboración de personas de Santa Martha, Varadero, Cárdenas y localidades vecinas que tuvieran alguna información sobre los objetos sustraídos.

La estación de energía robada representa un bien de altísimo valor en Cuba, donde la crisis eléctrica provoca apagones de hasta 22 horas diarias y un módulo solar de 800W puede costar más de 75,000 pesos cubanos, equivalente a aproximadamente 20 salarios estatales.

Ese contexto convierte a estos equipos en objetos muy codiciados en el mercado negro, lo que explica que los ladrones los priorizaran sobre cualquier otra mercancía del local.

El caso de NaEs Clóset no es aislado. Una empresaria mexicana residente en Cuba también fue víctima de robo en mayo de 2025, en un patrón que refleja el aumento de la delincuencia contra negocios privados y mipymes en la isla.

Desde 2021, Cuba autorizó la creación de mipymes y amplió el trabajo por cuenta propia, generando una nueva clase de emprendedores que invierten grandes esfuerzos y recursos en sus negocios, convirtiéndolos en blancos frecuentes ante la escasa respuesta efectiva de las autoridades.

Nayara cerró su video con un mensaje dirigido a otros emprendedores cubanos: «Todos sabemos lo difícil que es hacer crecer un negocio en este país desde cero. Quedas en shock, con rabia e impotencia, porque detrás de cada negocio hay más que productos, hay horas, sacrificios y sueños. Así que si tienes uno, cuídalo mucho».