¡Estaba el primero! A Gino le quitan todos los puntos de Planeta Alofoke por esta razón y arden las redes

El influencer cubano Gino Montalvo, conocido como «Oyacito Rey de Reyes», vivió el peor momento de su paso por Planeta Alofoke: la producción le retiró todos sus puntos acumulados tras descubrirle un teléfono celular escondido en su maleta, haciéndolo caer del liderazgo y arrancar de cero en la competencia.

El incidente quedó registrado en un video publicado en el TikTok oficial del programa que acumuló 1,800,000 vistas y más de 64,100 likes en pocas horas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality.

En las imágenes se ve cómo la producción confronta a Gino directamente: «¿Tú sabes que tú tienes el celular? ¿Dónde está? Búscalo, búscamelo. Tú tienes que entregarlo».

Gino inicialmente negó tener el aparato, pero finalmente lo entregó y admitió la verdad: «Fue el día del muchacho que me lo dio y no me lo pidió y lo guardé».

Según explicó, un empleado del programa le había prestado el teléfono el jueves anterior para que hablara con su mamá sobre un pasaje, y simplemente nunca se lo recogieron.

La reacción dentro de la casa fue inmediata. La Fruta no tardó en lanzar: «Sí va para afuera, tramposo, me voy, así que está en primer lugar con un teléfono».

La sanción llegó horas después por boca del propio productor del reality. Santiago Matías (Alofoke) anunció en Instagram que Gino iniciaría de cero en la tabla de puntos, borrando de un plumazo los miles de puntos que había acumulado.

Santiago Matías también reveló que otra participante, Diana, quedó con -70,000 puntos por el mismo tema de los celulares, y que despidió a los operadores de cámaras y a quien los contrató por no haber detectado la situación antes.

El golpe es especialmente duro si se considera el recorrido de Gino en el programa. Desde su entrada a Planeta Alofoke el 13 de abril, portando la bandera cubana, se convirtió en una figura central y polarizante de la competencia.

El 23 de abril protagonizó una confrontación que desató el apoyo masivo de la comunidad cubana con el hashtag #TeamGino, y días después el propio Santiago Matías lo enfrentó en vivo diciéndole «no te mereces el número uno».

Tras su breve paso por el programa, Pollito Tropical reaccionó a la sanción de Gino con un mensaje en Facebook: «Ojalá y Santiago Matías le devuelva los puntos a @oyacito y sea todo una estrategia. Pónganle un castigo por lo hecho, pero así NO, Alofoke».

En redes sociales el debate se dividió entre quienes apoyan a Gino y cuestionan la dureza de la medida, y quienes defienden la aplicación estricta de las reglas del reality, que prohíben explícitamente cualquier dispositivo de comunicación con el exterior.

El incidente cambia por completo el mapa competitivo de Planeta Alofoke: el cubano que llegó prometiendo representar a su país «con amor, disciplina y unidad» tendrá que reconstruir su posición desde cero en un juego donde cada punto cuenta.