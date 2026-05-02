Excongresista cubanoamericano declarado culpable de conspiración y lavado de dinero durante primer mandato de Trump

Vídeos relacionados:

Un jurado federal en Miami declaró culpable al excongresista cubanoamericano David Rivera en todos los cargos que se le imputaban por actuar como agente extranjero no registrado del régimen venezolano de Nicolás Maduro y por lavado de dinero, según el veredicto emitido este viernes.

El veredicto fue unánime y llegó tras un juicio de cinco semanas en el que testificaron 14 personas y se presentaron miles de documentos, mensajes de texto, correos electrónicos y registros financieros.

Rivera fue condenado por siete cargos: conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), violación de FARA, conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de transacciones con bienes derivados de actividad criminal.

Junto a él fue condenada su coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, de 51 años, quien enfrentaba cuatro cargos similares y también resultó culpable en todos ellos.

La fiscalía demostró que en 2017 Rivera y Nuhfer obtuvieron un contrato de 50 millones de dólares con PDV USA, subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para promover los intereses del régimen de Maduro en Estados Unidos sin registrarse ante el Departamento de Justicia.

El esquema operó entre 2017 y 2018, durante los primeros meses del primer mandato de Donald Trump, período en que el régimen de Maduro buscaba alivio de las sanciones estadounidenses y mejorar su imagen ante Washington.

El fiscal Roger Cruz fue contundente en sus argumentos: «Decidieron mantener secreta su relación con el régimen de Maduro», afirmó durante los alegatos de cierre. En el rebote final añadió: «Los hechos hablan por sí solos de que estos dos acusados son culpables más allá de duda razonable».

Rivera usó aproximadamente 600,000 dólares de los fondos del contrato para financiar su campaña fallida a la legislatura estatal de Florida en 2018 y para gastos personales.

Nuhfer, por su parte, destinó unos 455,000 dólares a la compra de una residencia en Key Colony Beach, Florida.

Entre las gestiones del esquema figuraba la organización de reuniones entre funcionarios venezolanos —incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez— y legisladores estadounidenses como el entonces senador Marco Rubio y el representante Pete Sessions.

El propio Rubio testificó durante el juicio como amigo y aliado de larga data de Rivera. El fiscal Cruz señaló que «Marco Rubio fue usado por estos dos para hacer dinero».

Rivera, de 60 años, es hijo de exiliados cubanos que huyeron tras la revolución de Fidel Castro y se declaró históricamente un férreo opositor a los regímenes comunistas y socialistas de América Latina, lo que convierte su condena por trabajar para el régimen de Maduro en una paradoja política de primer orden.

Fue legislador estatal de Florida entre 2002 y 2010 y congresista federal por el distrito 25 entre 2011 y 2013.

Rivera fue arrestado en diciembre de 2022 bajo investigación criminal federal en Miami, y su juicio comenzó en marzo de 2026. Los vínculos con PDVSA se conocieron públicamente desde mayo de 2020, cuando se reveló el contrato millonario.

En 2021, Rivera fue multado por 456,000 dólares en relación con irregularidades previas.

Tras el veredicto, Rivera fue detenido de inmediato al ser considerado un riesgo de fuga. El monto total sujeto a decomiso asciende a 20 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirmó: «El veredicto envía un mensaje claro: nuestros procesos democráticos no están a la venta». La sentencia está programada para el 22 de julio de 2026; Rivera enfrenta hasta 60 años de prisión y Nuhfer hasta 30.