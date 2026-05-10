Piden ayuda para joven autista con una infección que le devora los tejidos: "El sistema de salud lo envió a morir a casa"

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Un joven con autismo en Cuba padece una infección bacteriana grave que le destruye los tejidos y ha sido rechazado por el Hospital del Rincón y otros centros de salud sin recibir tratamiento, según una denuncia urgente publicada en Facebook por Irma Lidia Broek.

La respuesta que recibió la familia en cada centro al que acudió fue siempre la misma: "No hay camas, no hay medicinas, no hay nada que hacer". Sin antibióticos ni curas que frenen el avance de la infección, al joven "lo han enviado a morir a casa".

Foto: Facebook / Irma Lidia Broek

Las imágenes que acompañan la denuncia muestran lesiones cutáneas severas en ambas piernas: áreas de coloración oscura y morada compatibles con necrosis o gangrena, ampollas, piel descamada y ulcerada, y un vendaje sucio con señales de sangre.

Foto: Facebook / Irma Lidia Broek

En el rostro, el joven presenta eritema, costras, descamación y el ojo derecho parcialmente cerrado e inflamado, lesiones compatibles con herpes zóster oftálmico u otra infección grave.

Foto: Facebook / Irma Lidia Broek

El entorno visible en las fotografías es una habitación humilde con piso de madera y condiciones precarias.

En medio del dolor, el propio joven le suplicó a su hermana: "Por favor, no me dejes morir".

"Su condición de autismo lo hace doblemente vulnerable, y es precisamente cuando más protección necesitaba que el Estado le ha dado la espalda de la forma más inhumana", escribió Broek en su publicación.

Captura de Foto: Facebook / Irma Lidia Broek

La denuncia exige tres medidas inmediatas: valoración médica por especialistas, ingreso en un centro con condiciones para tratar la infección, y suministro de antibióticos y curas que frenen la gangrena.

El caso se produce en el contexto del colapso del sistema de salud cubano, el más grave en décadas.

El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció ante la Asamblea Nacional en 2025 que solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible. Los hospitales sufren largos apagones y carecen de insumos básicos, y más de 96,000 cirugías han sido aplazadas.

La crisis de medicamentos en los hospitales cubanos afecta al 80 % de la población, que ha enfrentado algún nivel de dificultad para recibir atención sanitaria, según datos independientes. El 39.4 % de los hogares sitúa la falta de medicamentos entre sus tres principales problemas.

Las personas con autismo enfrentan una doble vulnerabilidad en este contexto.

En abril, familias cubanas de personas con autismo enviaron una carta abierta a Díaz-Canel denunciando el abandono sistemático del Estado, que institucionaliza a adultos autistas desde los 16 o 18 años sin opciones de integración.

El régimen respondió con una visita del gobernante a una escuela de autismo para la prensa, una acción calificada como propaganda sin respuesta a las exigencias concretas de las familias.

No es el primer caso documentado de abandono a una persona con autismo por parte del sistema cubano. En julio de 2022, un joven ciego y autista murió en El Cotorro por falta de ambulancia para trasladarlo.

En 2021, una madre denunció el abandono de su hija de 23 años con TEA severo y epilepsia por parte del sistema de salud. En septiembre pasado, el Ministerio de Educación negó la matrícula en un centro especializado a un niño de seis años con autismo moderado que contaba con certificado médico.

Mientras tanto, el régimen mantiene la narrativa de "potencia médica" y continúa enviando médicos al exterior en misiones internacionales.

"Un compartir puede ser la diferencia para que su grito sea escuchado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba o manos solidarias lleguen a tiempo para salvarlo", concluyó Broek en su llamado de auxilio.