Piden ayuda para joven autista con una infección que le devora los tejidos: "El sistema de salud lo envió a morir a casa"

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Un joven con autismo en Cuba padece una infección bacteriana grave que le destruye los tejidos y ha sido rechazado por el Hospital del Rincón y otros centros de salud sin recibir tratamiento, según una denuncia urgente publicada en Facebook por Irma Lidia Broek.
La respuesta que recibió la familia en cada centro al que acudió fue siempre la misma: "No hay camas, no hay medicinas, no hay nada que hacer". Sin antibióticos ni curas que frenen el avance de la infección, al joven "lo han enviado a morir a casa".
Las imágenes que acompañan la denuncia muestran lesiones cutáneas severas en ambas piernas: áreas de coloración oscura y morada compatibles con necrosis o gangrena, ampollas, piel descamada y ulcerada, y un vendaje sucio con señales de sangre.
En el rostro, el joven presenta eritema, costras, descamación y el ojo derecho parcialmente cerrado e inflamado, lesiones compatibles con herpes zóster oftálmico u otra infección grave.
El entorno visible en las fotografías es una habitación humilde con piso de madera y condiciones precarias.
En medio del dolor, el propio joven le suplicó a su hermana: "Por favor, no me dejes morir".
"Su condición de autismo lo hace doblemente vulnerable, y es precisamente cuando más protección necesitaba que el Estado le ha dado la espalda de la forma más inhumana", escribió Broek en su publicación.
La denuncia exige tres medidas inmediatas: valoración médica por especialistas, ingreso en un centro con condiciones para tratar la infección, y suministro de antibióticos y curas que frenen la gangrena.
El caso se produce en el contexto del colapso del sistema de salud cubano, el más grave en décadas.
El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció ante la Asamblea Nacional en 2025 que solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible. Los hospitales sufren largos apagones y carecen de insumos básicos, y más de 96,000 cirugías han sido aplazadas.
La crisis de medicamentos en los hospitales cubanos afecta al 80 % de la población, que ha enfrentado algún nivel de dificultad para recibir atención sanitaria, según datos independientes. El 39.4 % de los hogares sitúa la falta de medicamentos entre sus tres principales problemas.
Las personas con autismo enfrentan una doble vulnerabilidad en este contexto.
En abril, familias cubanas de personas con autismo enviaron una carta abierta a Díaz-Canel denunciando el abandono sistemático del Estado, que institucionaliza a adultos autistas desde los 16 o 18 años sin opciones de integración.
El régimen respondió con una visita del gobernante a una escuela de autismo para la prensa, una acción calificada como propaganda sin respuesta a las exigencias concretas de las familias.
No es el primer caso documentado de abandono a una persona con autismo por parte del sistema cubano. En julio de 2022, un joven ciego y autista murió en El Cotorro por falta de ambulancia para trasladarlo.
En 2021, una madre denunció el abandono de su hija de 23 años con TEA severo y epilepsia por parte del sistema de salud. En septiembre pasado, el Ministerio de Educación negó la matrícula en un centro especializado a un niño de seis años con autismo moderado que contaba con certificado médico.
Mientras tanto, el régimen mantiene la narrativa de "potencia médica" y continúa enviando médicos al exterior en misiones internacionales.
"Un compartir puede ser la diferencia para que su grito sea escuchado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba o manos solidarias lleguen a tiempo para salvarlo", concluyó Broek en su llamado de auxilio.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Sanitaria en Cuba y el Caso del Joven Autista
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación del joven autista cubano que necesita ayuda médica?
El joven padece una grave infección bacteriana que le destruye los tejidos y no ha recibido tratamiento adecuado en los hospitales cubanos. Fue rechazado por varios centros médicos y enviado a casa sin los antibióticos y cuidados necesarios para frenar la infección. Su familia está solicitando ayuda urgente para recibir atención médica adecuada.
¿Cómo afecta la crisis del sistema de salud cubano a personas con necesidades especiales?
Personas con autismo, como el joven mencionado, enfrentan una doble vulnerabilidad debido a la falta de recursos médicos y atención especializada. La crisis ha llevado a que muchos no reciban los tratamientos necesarios, y las familias se ven obligadas a buscar medicamentos en el mercado informal o recurrir a donaciones.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano frente al colapso del sistema de salud?
El Ministro de Salud Pública ha admitido que no se resolverá la falta de recursos a corto plazo y ha implementado medidas de reorganización para evitar el colapso total del sector. Sin embargo, estas medidas no han logrado revertir la escasez de medicamentos y el deterioro hospitalario que afecta a la población.
¿Qué impacto tiene el embargo estadounidense en la crisis sanitaria cubana?
Aunque el gobierno cubano atribuye parte de la crisis al embargo, los datos muestran que el colapso del sistema sanitario se debe principalmente a problemas internos como la desinversión estatal y la corrupción. Existen excepciones humanitarias en el embargo que permiten la importación de medicamentos y equipos médicos a la isla.
¿Cómo pueden las personas ayudar al joven autista cubano en su situación actual?
Las personas pueden compartir la denuncia y el llamado de ayuda en redes sociales para aumentar la visibilidad del caso. Esto puede presionar al Ministerio de Salud Pública de Cuba para que actúe y también motivar a manos solidarias a ofrecer ayuda directa para obtener los medicamentos y atención necesarios.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.