Hantavirus y pandemia: ¿Por qué no estamos ante un escenario similar al del COVID-19?

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He estado viendo en los últimos días mucha preocupación en redes sociales y medios de comunicación alrededor del actual brote de hantavirus. Y creo que es importante hacer un análisis sereno, desde la virología y la epidemiología, para entender por qué, al menos con la evidencia disponible hasta este momento, el riesgo de que esto evolucione hacia una pandemia es extremadamente bajo.

Primero, es importante entender que estamos hablando de un brote. Un brote significa la aparición de un número de casos mayor de lo esperado en un lugar y tiempo determinados. No todo brote implica automáticamente una epidemia, y mucho menos una pandemia. Después del COVID-19, muchos de estos términos comenzaron a mezclarse en la conversación pública, generando en ocasiones más ansiedad que comprensión científica.

Desde el punto de vista virológico, el hantavirus es un virus zoonótico, adaptado principalmente a reservorios animales, especialmente roedores. Los seres humanos se infectan generalmente por inhalación de partículas contaminadas provenientes de secreciones o excretas de estos animales. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre un virus capaz de infectar a humanos y un virus eficientemente adaptado para transmitirse de humano a humano.

Y ahí está precisamente la clave de este escenario.

Infografía creada por el autor, Dr. Lázaro Leyva

Para que un virus tenga verdadero potencial pandémico necesita cumplir varios criterios simultáneamente: transmisión eficiente y sostenida entre personas, capacidad de mantener cadenas continuas de contagio, expansión comunitaria y, en muchos casos, capacidad de transmisión incluso antes del inicio de síntomas. Eso fue precisamente lo que hizo tan complejo al SARS-CoV-2.

Hasta este momento, eso no es lo que estamos observando con el hantavirus. Epidemiológicamente, los casos actuales continúan siendo esporádicos y relacionados con exposiciones concretas. No existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida ni un comportamiento expansivo compatible con dinámica pandémica.

Muchas personas recuerdan el concepto de “R0” que escuchamos durante la pandemia de COVID-19. El R0 representa el número promedio de personas que puede contagiar un individuo infectado en una población susceptible. Cuando un virus mantiene un R0 elevado y sostenido, los casos crecen de manera exponencial. En este caso, eso no es lo que estamos viendo.

También es importante recordar algo que suele generar confusión: un virus con alta letalidad no necesariamente tiene alta capacidad pandémica. De hecho, muchos virus muy agresivos tienen dificultades para transmitirse eficazmente entre humanos. La capacidad pandémica depende mucho más de la transmisibilidad que de la gravedad clínica aislada.

Por otra parte, considero importante señalar que, por lo que hemos estado observando en las noticias y en los reportes epidemiológicos disponibles, las medidas de vigilancia, control y prevención que se están implementando son las adecuadas y corresponden a lo recomendado para este tipo de escenarios. Eso es precisamente lo que debe hacer un sistema sanitario responsable: vigilar, contener y prevenir, sin generar alarmismo innecesario.

La vigilancia epidemiológica siempre es necesaria. El miedo desproporcionado, no. Y desde mi punto de vista, como médico internista especializado en enfermedades infecciosas, considero que este escenario no va a ir más allá de un brote.