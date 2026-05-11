Hantavirus y pandemia: ¿Por qué no estamos ante un escenario similar al del COVID-19?

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He estado viendo en los últimos días mucha preocupación en redes sociales y medios de comunicación alrededor del actual brote de hantavirus. Y creo que es importante hacer un análisis sereno, desde la virología y la epidemiología, para entender por qué, al menos con la evidencia disponible hasta este momento, el riesgo de que esto evolucione hacia una pandemia es extremadamente bajo.
Primero, es importante entender que estamos hablando de un brote. Un brote significa la aparición de un número de casos mayor de lo esperado en un lugar y tiempo determinados. No todo brote implica automáticamente una epidemia, y mucho menos una pandemia. Después del COVID-19, muchos de estos términos comenzaron a mezclarse en la conversación pública, generando en ocasiones más ansiedad que comprensión científica.
Desde el punto de vista virológico, el hantavirus es un virus zoonótico, adaptado principalmente a reservorios animales, especialmente roedores. Los seres humanos se infectan generalmente por inhalación de partículas contaminadas provenientes de secreciones o excretas de estos animales. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre un virus capaz de infectar a humanos y un virus eficientemente adaptado para transmitirse de humano a humano.
Y ahí está precisamente la clave de este escenario.
Para que un virus tenga verdadero potencial pandémico necesita cumplir varios criterios simultáneamente: transmisión eficiente y sostenida entre personas, capacidad de mantener cadenas continuas de contagio, expansión comunitaria y, en muchos casos, capacidad de transmisión incluso antes del inicio de síntomas. Eso fue precisamente lo que hizo tan complejo al SARS-CoV-2.
Hasta este momento, eso no es lo que estamos observando con el hantavirus. Epidemiológicamente, los casos actuales continúan siendo esporádicos y relacionados con exposiciones concretas. No existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida ni un comportamiento expansivo compatible con dinámica pandémica.
Muchas personas recuerdan el concepto de “R0” que escuchamos durante la pandemia de COVID-19. El R0 representa el número promedio de personas que puede contagiar un individuo infectado en una población susceptible. Cuando un virus mantiene un R0 elevado y sostenido, los casos crecen de manera exponencial. En este caso, eso no es lo que estamos viendo.
También es importante recordar algo que suele generar confusión: un virus con alta letalidad no necesariamente tiene alta capacidad pandémica. De hecho, muchos virus muy agresivos tienen dificultades para transmitirse eficazmente entre humanos. La capacidad pandémica depende mucho más de la transmisibilidad que de la gravedad clínica aislada.
Por otra parte, considero importante señalar que, por lo que hemos estado observando en las noticias y en los reportes epidemiológicos disponibles, las medidas de vigilancia, control y prevención que se están implementando son las adecuadas y corresponden a lo recomendado para este tipo de escenarios. Eso es precisamente lo que debe hacer un sistema sanitario responsable: vigilar, contener y prevenir, sin generar alarmismo innecesario.
La vigilancia epidemiológica siempre es necesaria. El miedo desproporcionado, no. Y desde mi punto de vista, como médico internista especializado en enfermedades infecciosas, considero que este escenario no va a ir más allá de un brote.
Preguntas frecuentes sobre el brote de hantavirus y su posible impacto pandémico
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
El hantavirus es un virus zoonótico que se transmite principalmente a los humanos a través de la inhalación de aerosoles contaminados con heces, orina o saliva de roedores infectados. Aunque existen casos documentados de transmisión entre humanos, estos son excepcionales y requieren contacto muy estrecho.
¿Es posible que el brote de hantavirus se convierta en una pandemia como el COVID-19?
Según los expertos y la evidencia actual, el riesgo de que el brote de hantavirus evolucione hacia una pandemia es extremadamente bajo. A diferencia del COVID-19, el hantavirus no muestra una transmisión sostenida entre personas ni un comportamiento expansivo compatible con una dinámica pandémica.
¿Cuáles son los síntomas del hantavirus y qué tan grave puede ser la enfermedad?
Los síntomas iniciales del hantavirus incluyen fiebre, fatiga, dolores musculares, náuseas y vómitos. En casos graves, puede evolucionar al síndrome pulmonar por hantavirus, una afección respiratoria severa con una tasa de mortalidad del 38% entre quienes desarrollan síntomas respiratorios.
¿Existen tratamientos o vacunas para el hantavirus?
Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada para el hantavirus. Los pacientes reciben cuidados de soporte, que pueden incluir ventilación mecánica en los casos más críticos.
¿Qué medidas se están tomando para controlar el brote en el crucero MV Hondius?
El crucero MV Hondius está siguiendo un protocolo estricto que incluye vigilancia de síntomas y medidas de aislamiento. Los pasajeros y la tripulación están siendo evacuados con procedimientos controlados y serán repatriados a sus países de origen, siguiendo las recomendaciones de la OMS.
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