Muere profesora de la Universidad de Pinar del Río con décadas de trayectoria académica

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La Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca» lamentó el sábado el fallecimiento de la profesora Mayra Carmona González, una de las figuras más destacadas de esa institución en el área de Ciencias Económicas, a través de un mensaje de condolencias en su página oficial de Facebook.

La publicación, firmada por la propia universidad, no especifica la causa ni la fecha exacta del deceso, pero fue difundida públicamente con dos fotografías de la profesora y etiquetó al Ministerio de Educación Superior de Cuba, al rector Yorki Mayor Hernández y a la funcionaria Saray Núñez González.

Captura de Facebook/Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"

Licenciada en Economía, Carmona González acumuló una trayectoria académica y directiva de décadas en la Universidad de Pinar del Río.

Ocupó sucesivamente los cargos de jefa del Departamento Docente de Contabilidad y Finanzas, vicedecana docente, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrectora de la mencionada universidad.

Posteriormente fue jefa del Grupo de Asesores del Rector y, en su último cargo conocido, Directora de la Dirección de Calidad.

Obtuvo el grado de Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Huelva, España, con una tesis sobre auditoría interna de gestión con énfasis en el caso cubano.

El mensaje institucional destacó que «su partida deja un vacío inmenso en nuestras aulas y en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su pasión por la enseñanza y su entrega incondicional a la formación de generaciones de profesionales».

La universidad extendió condolencias a familiares, amigos, colegas y estudiantes, y cerró su comunicado con las palabras: «Hasta siempre, profesora Mayra. La recordaremos con profundo cariño y gratitud».

El fallecimiento de Carmona González se suma a una serie de pérdidas recientes en el claustro universitario cubano. En febrero pasado, la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas lamentó la muerte de un profesor emérito, y en junio del año pasado la Universidad de Guantánamo también despidió a un docente destacado.

El contexto en que se produce esta pérdida es de profunda crisis para las universidades cubanas. La propia Universidad de Pinar del Río protagonizó en enero un escándalo cuando su rector anunció la expulsión de dos profesores por la grabación de un video íntimo en instalaciones universitarias.

La institución, fundada en 1972 y que ha graduado a más de 11,000 estudiantes de pregrado a lo largo de su historia, despide así a una de las académicas que más cargos de responsabilidad acumuló en sus aulas y estructuras directivas.