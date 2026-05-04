Manolín «El Médico de la Salsa» comparte su sueño de Cuba: «La libertad y la democracia, el mayor regalo»

Vídeos relacionados:

Manolín El Médico de la Salsa publicó este domingo en Facebook un mensaje titulado «Se está acercando un día feliz», en el que imagina cómo sería Cuba en libertad y democracia, y dirige sus palabras directamente a los dirigentes del régimen que, según él, le han arrebatado al pueblo su derecho más sagrado.

«La libertad y la democracia es el mayor regalo que pueda recibir un pueblo y más, el pueblo cubano que ha sufrido tanto en estos casi 70 años, los embates de una dictadura que le ha arrebatado su derecho más sagrado», escribió el cantante en su publicación.

Como ejemplo concreto de lo que significa la libertad, Manolín evoca una imagen sencilla pero poderosa: «Bonito será ver a los cubanos confrontar diferentes ideas por TV, sin que ninguno de los dos corra riesgo de perder su trabajo, ni riesgos de recibir palos y cárcel por plantear sus ideas libremente».

El artista contrasta esa visión con la realidad que describe como «el secuestro del poder, el autoritarismo, la censura, el chantaje, la represión, la cárcel y el destierro», y afirma que ese no es el país que quieren los cubanos.

En el texto, Manolín también dirige un mensaje directo a los líderes del régimen, a quienes llama «mamarrachos de la dictadura»: «Ojalá estén vivos en algún lugar para que lo vean y se den cuenta lo loco que estaban. Para que vean lo que ellos no nos dejaban hacer con nuestro país».

La publicación de este lunes es la más reciente de una serie de pronunciamientos políticos que el cantante ha intensificado en las últimas semanas.

El 17 de abril, Manolín criticó el llamado de Díaz-Canel a prepararse para una supuesta agresión militar de Estados Unidos, declarando: «Siempre ha sido así, no llaman al pueblo para nada bueno. Para Angola guerra, para Etiopía guerra... y ahora en Cuba guerra también».

El 24 de abril publicó una extensa alegoría bajo el título «Nunca fue amor, fue un secuestro», en la que comparó a la dictadura con un secuestrador y llamó al pueblo cubano: «No salves a tu verdugo, es la hora de la libertad».

Este activismo digital de Manolín se produce en un contexto de escalada represiva documentada en Cuba, donde el régimen declaró 2026 como «Año de Preparación para la Defensa» y Raúl Castro aprobó planes de «Estado de Guerra».

La postura opositora de Manolín no es nueva. Ya en marzo de 2020 el cantante llamaba a derribar la dictadura con las palabras: «Se tumba tumbándola entre todos, alzando la voz, denunciando sus atropellos. Venga la libertad y la democracia. No más dictadura».

«Se está acercando un día feliz», concluye Manolín en su publicación, con un tono más esperanzador que combativo, proyectando la imagen de un país que los cubanos construirán juntos, con diferentes ideas, cuando llegue la libertad.