Tras multa de 60 mil pesos, campesino cubano denuncia: «Así no se puede producir»

Un campesino cubano del municipio Yara, en la provincia de Granma, ha alzado la voz tras recibir una multa de 60 mil pesos que, según denuncia, pone en evidencia las trabas que enfrentan quienes intentan producir alimentos en la isla.

Andrés Manuel Sosa Ramírez compartió en redes sociales su indignación luego de ser sancionado por el Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP), alegando una “diferencia de edad” entre animales que no cumplían con la categoría exigida por las autoridades.

“Sesenta mil pesos me pusieron por una diferencia de edad”, afirmó el productor. La cifra, asegura, resulta desproporcionada frente al valor real del ganado. “Un toro de 500 kilogramos lo pagan a precio de gallina flaca. Quince mil pesos lo más, y con descuentos queda en menos”, explicó.

El contraste, según relata, es aún más duro cuando se compara con los precios de los alimentos en el mercado. “Cuando la onza de picadillo vale quince pesos en las casillas del barrio, ¿cuánto da el toro y a dónde va ese dinero?”, cuestionó, dejando entrever la falta de beneficios directos para quienes producen.

Sosa Ramírez no solo criticó la multa, sino el sistema que regula la actividad ganadera en Cuba. A su juicio, el CENCOP actúa más como un mecanismo de control que como una institución destinada a apoyar al campesinado. “Es el termómetro que mide el grado de sumisión de nosotros los criadores de ganado”, denunció.

El campesino aseguró que este tipo de medidas desestimulan la producción y afectan directamente la capacidad de los agricultores para sostener su trabajo. “Nos desestimula, nos desacredita para que no criemos ganado”, afirmó.

En su mensaje, también apeló al papel social de los campesinos en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país. “Nosotros lo que buscamos es un bien común, que el pueblo tenga, que el pueblo se alimente”, expresó.

Su testimonio se suma a las crecientes quejas de productores cubanos que enfrentan regulaciones estrictas, bajos precios de acopio y sanciones económicas, en un contexto donde la escasez de alimentos sigue golpeando con fuerza a la población.

“Así no se puede producir”, resume el sentir de muchos en el campo cubano, donde trabajar la tierra o criar ganado parece cada vez más un acto de resistencia que una actividad sostenible.

En marzo de 2026, el gobierno cubano fijó mediante el Acuerdo 9845 del Consejo de Ministros un precio máximo de 75 pesos por kilogramo para toros de primera categoría, lo que para un animal de 500 kg representaría 37,500 pesos brutos. Sin embargo, el productor afirma que en la práctica el pago no supera los 20,000 pesos antes del descuento.

Este caso no es aislado. En Las Tunas, 147 multas fueron aplicadas a ganaderos en solo tres meses —entre enero y marzo de 2024— por irregularidades en registros pecuarios, mientras que en el mismo período se registraron casi 2,000 robos de ganado y el sacrificio ilegal de más de 3,000 cabezas.

En abril de 2025, ganaderos de Las Tunas denunciaron robos constantes, impagos por la leche entregada y multas excesivas pese a la desnutrición de sus animales. Ese mismo mes, un anciano de 71 años vendió su ganado por miedo al robo y agobiado por el estrés de cuotas de leche que no podía cumplir.

El Decreto Ley 70/2022 establece multas de hasta 20,000 pesos por no actualizar registros pecuarios, un marco legal que los productores consideran una herramienta de control más que de regulación. El campesino denunciante lo resumió con claridad: «Nosotros tenemos patria potestad y derechos civiles, y ellos nos los pisotean».