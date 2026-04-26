Falta el arroz, pero sobran las consignas: ANAP organiza “canturía contra el bloqueo” mientras el campo cubano se desploma

Mientras el 80 % de los cubanos vive en inseguridad alimentaria y la producción agrícola se desploma, la Asociación Nacional de Agricultures Pequeños (ANAP) organizó en días recientes una "canturía contra el bloqueo" en una cooperativa habanera para sumar adhesiones a la campaña oficialista #MiFirmaPorLaPatria.

El acto se celebró en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Arides Estévez Sánchez, del municipio de Playa, en La Habana, como muestra del supuesto respaldo campesino a la revolución, reportó el oficial Canal Caribe .

Los repentistas Edward Rodríguez, Felipe Pérez Alvarado, Argelio Torres y Rodolfo Ortega improvisaron décimas exaltando la "firmeza" del campesinado junto a la revolución y fustigando el embargo estadounidense, con el acompañamiento musical de Joaquín Santos y Roberto Bermúdez.

"Hoy el campesino firma por esto, por Sabino (Pupo), porque cada campesino por la paz firma y reafirma", fueron algunas de las frases escuchadas en la actividad.

Al acto asistió Félix Duarte Ortega, presidente de la ANAP, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado, lo que ilustra la fusión entre la organización campesina y el aparato de poder del régimen.

También participaron Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Víctor Dreke, quien fuera segundo al mando del Che Guevara en la guerrilla del Congo en 1965, figura utilizada para otorgar legitimidad revolucionaria al acto.

La campaña #MiFirmaPorLaPatria es presentada por el régimen como una iniciativa "espontánea" de la sociedad civil, pero fue organizada desde las estructuras del Partido Comunista a través de centros de trabajo, universidades y organizaciones de masas.

El gobernante Miguel Díaz-Canel la inauguró el 20 de abril en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, Matanzas, declarando que "la Revolución cubana jamás negociará sus principios". La meta es recolectar millones de firmas antes del 1 de mayo.

El contraste entre el discurso del acto y la realidad documentada es brutal. La crisis agrícola en Cuba registra caídas del 81 % en la producción de arroz, 61 % en huevos, 44 % en viandas y 37,6 % en leche, según datos oficiales.

El 96,4 % de las mipymes agropecuarias enfrenta restricciones severas por falta de combustible, al tiempo que el PIB cubano acumula una contracción del 23 % desde 2019.

Lejos de reflejar apoyo genuino, la campaña ha generado un rechazo masivo. Cubanos en redes sociales exigen elecciones libres y denuncian el hambre y la miseria como respuesta a los llamados oficiales a firmar.

Vecinos de Cárdenas se resistieron colectivamente a estampar su firma pese a presiones directas, y la escritora Wendy Guerra Torres alertó a medios internacionales sobre amenazas de pérdida de empleo, cancelación de becas y retiro de licencias a quienes se niegan a participar.

Analistas independientes califican la campaña de cortina de humo para desviar la atención de la peor crisis económica que atraviesa Cuba desde el Período Especial.

No es la primera vez que el régimen recurre a este mecanismo. En septiembre de 2025 ejecutó una campaña de firmas similar para respaldar al entonces presidente Nicolás Maduro, movilizando incluso a menores de edad bajo amenaza de ser etiquetados como "contrarrevolucionarios".